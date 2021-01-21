Стоимость справки составляла 500 гривень.

В Киеве разоблачили мужчину, который продавал фейковые справки о негативном тесте на COVID-19.

Читайте такжеПрезидент о неготовности медицинской системы Украины к пандемии: «некоторые потеряли обоняние» еще задолго до появления COVID-19 (видео)Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, житель Дарницкого района через социальную сеть искал покупателей фальшивых справок по тестированию на COVID-19 методом ПЦР.

Стоимость справки составляла 500 гривень, которые заказчик оплачивал после получения справки по почте. Справки изготавливались на иностранных языках для выезда за границу.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли вещественные доказательства: поддельные справки с оттисками печати Клиники о негативном ПЦР тестирования, поддельные печати, компьютерную технику, квитанции об отправке справок почтовой связью и тому подобное.

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Автор: УНИАН