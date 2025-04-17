Киевляне передали еще более 1800 беспилотников бойцам 112 бригады ТрО, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам еще более 1800 беспилотников от киевлян. Помощь получили бойцы 112 отдельной бригады территориальной обороны города Киева. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Киев продолжает помогать военным. Бойцам 112-й бригады Терробороны Киева передал от громады города еще более 1800 БпЛА. А именно – 150 Mavic 3Е, 220 Mavic 3 PRO и 1500 мультироторных систем разных типов, в частности, FPV-дронов", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что в феврале громада Киева уже передавала 112 бригаде 150 дронов Mavic 3Е и 20 Mavic 3Т.

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"С начала 2025 года этой бригаде на оснащение из бюджета города выделили 200 млн грн. Мы продолжим помогать военным, постоянно изыскивая для этого любые возможности", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, в этом году Киевсовет направил уже более 5,5 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности.

Также сообщалось, что в прошлом году столица выделила на поддержку защитников больше всех регионов - 10 миллиардов гривень.