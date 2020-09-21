По словам политика, провести инвентаризацию зеленых зон в Киеве должны были еще 10 лет назад.

До 1 октября частный подрядчик, услуги которого заказало КП “Киевзеленстрой”, должен завершить мониторинг Программы развития зеленой зоны г. Киев, после чего станет известно фактическое количество зеленых зон и парков в пределах столицы. Если эта информация не будет обнародована на сайтах городских властей Киева, то команда «Эко партии Березы» направит официальный запрос о доступе к публичной информации.

Об этом Борислав Береза ​​сообщил на странице в Facebook.

По словам политика, провести инвентаризацию зеленых зон в Киеве должны были еще 10 лет назад, когда истек срок нынешней Программы развития – она ​​была рассчитана до 2010 года. Впрочем длительное время эту процедуру откладывали. А без проверки утвердить новую программу Киевсовет не мог. Поэтому фактически уже 10 лет в столице отсутствует актуальная программа по озеленению.

“Уже более 10 лет в Киеве не могут разработать и принять новую Программу развития зеленых зон. А все потому, что перед ее принятием сначала нужно провести мониторинг: то есть, подсчитать сколько всего парков, скверов и зеленых зон есть в городе, какая их общая площадь и случайно не появились ли на месте столичных парков какие-то ЖК или развлекательные комплексы. Понятно, что такая проверка может повлечь за собой весьма серьезные последствия для отдельных представителей КГГА и КП «Киевзеленстрой», поэтому инвентаризацию постоянно откладывают, а зеленые зоны в столице продолжают “развивать” по программе 2010 года”, – написал Борислав Береза.

Он добавил, что соответствующий мониторинг КП “Киевзеленстрой” смогло заказать только накануне местных выборов. Проверку проводит частная фирма – ООО «Институт земельно-правовых отношений Укрземконсалт» – за 2,3 млн грн. А результаты мониторинга, по условиям договора, подрядчик должен предоставить уже 1 октября этого года.

“Очень интересно будет посмотреть, какое фактическое количество парков и скверов сейчас в Киеве, по сравнению с тем, которое предусмотрено в программе от 2010 года. Лично я планирую внимательно следить за информацией на сайте Киевсовета и КГГА по этому поводу. И если столичная власть таки не решится обнародовать эту информацию самостоятельно – до выборов, то от команды «Эко партии Березы» будет составлен официальный запрос на доступ к публичной информации (а это – публичная информация). Киевляне имеют право знать”, – написал Береза.

Напомним, что в минувшую пятницу, 18 сентября, в Киеве состоялась конференция киевской городской организации политической партии «Эко партия Березы». Во время мероприятия лидер политической силы Борислав Береза ​​презентовал программу партии, а также – представителей своей команды, которые будут баллотироваться в состав Киевсовета.

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Автор: УНИАН