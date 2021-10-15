По данным Олега Попенко, ужесточение карантина следует ожидать в ближайшие две недели.

Усиление карантина и последующий локдаун в Киеве и ряде регионов Украины может наступить в ближайшие две недели, прогнозирует глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Такой прогноз он озвучил в комментарии сайту UBR.

Эксперт прогнозирует, что новые ограничения будут действовать по меньшей мере в течение месяца.

"На сегодня в локдаун могут уйти пять-семь областей. Думаю, что Киев в ближайшие две недели тоже будет в "красной" зоне. Продлится локдаун как минимум до Нового года", – отметил эксперт.

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По мнению Попенко, последствием локдауна для украинцев будут отсутствие зарплат и денег, а также падение экономики страны. К каким конкретно ограничениям прибегнут власти - пока неясно, добавляет эксперт.

"Ограничения в большинстве будут связаны с вакцинацией. Но пока точно не известно", – говорит он.

Ранее Попенко заявлял, что Украину вскоре могут ожидать сразу два локдауна - "школьный" и "коммунальный". По его словам, школьные каникулы затянутся, а коммунальные учреждения вовсе могут на время закрыть.

Автор: Юрий Годован