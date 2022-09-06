Изменения вступят в силу 7 сентября.

Польша вводит новые правила для получения национальной визы. Они коснутся граждан Украины и Беларуси, находящихся в стране.

Об этом пишет SchengenVisaInfo.

Новый регламент введет новую типовую форму заявления для граждан Украины и Беларуси, проживающих в Польше и желающих получить польскую национальную визу.

Видео дня

"7 сентября 2022 года вступает в силу Распоряжение Министра внутренних дел и администрации от 10 августа 2022 года о внесении изменений в Положение о визах для иностранцев, которым вводится новый образец заявления на получение национальной визы с учетом учитывать возможность подачи таких заявлений министру дел", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Польши.

Таким образом, не все граждане Украины и Беларуси смогут оформить национальную визу, подав заявление в Польше. Отмечается, что в группу лиц, имеющих право на получение визы в Польше, войдут граждане Беларуси, которым виза необходима по гуманитарным соображениям или для работы в международных автомобильных перевозках.

Кроме того, подать заявление на визу имеют право граждане Украины, работающие водителями в международных автомобильных перевозках или члены экипажей самолетов.

Ожидается, что министерство предоставит дополнительную информацию о процедуре и месте подачи заявления на получение визы в ближайшие дни.

Стоит учесть, что Польша повысила пошлины за документы, выдаваемые иностранцам, с 29 июля.

Сборы за выдачу или замену карт пребывания всех типов, разрешения на долгосрочное проживание в ЕС и разрешения на постоянное проживание, увеличились с 50 злотых или 10,69 евро до 100 злотых или 21,37 евро.

Кроме того, плата за польские проездные документы, выданные гражданам других стран, увеличилась до 3500 злотых (74,80 евро); плата за документ "разрешение на допустимое пребывание" увеличена до 100 злотых (21,37 евро); а плата за польские документы, удостоверяющие личность, выданные иностранцам, увеличилась до 100 злотых (21,37 евро).

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ссообщил, что за шесть месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину в Польше смогли трудоустроиться более миллиона украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: