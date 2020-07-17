Во Львове разрешили возобновить работу кинотеатров и музеев

Заведения будут работать по определенному протоколу - не более 50% наполнения и 1 человек на 5 кв. м площади.

Во Львове с сегодняшнего дня, 17 июля, разрешили возобновить работу кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других заведений культуры.

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Об этом в Facebook сообщил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, ссылаясь на принятое сегодня решение городской комиссии ТЭБ и ЧС.

«С сегодняшнего дня заведения культуры возобновляют свою работу. Однако работа будет осуществляться по определенному протоколу - не более 50% наполнения и 1 человек на 5 кв. м площади помещения и с соблюдением отдельного протокола Минздрава», - рассказал он.

Москаленко уточнил, что свою работу возобновляют театры, кинотеатры, музеи (возможность принимать посетителей в помещении), концертные заведения и культурные центры (Органный зал, Центр Довженко), библиотеки (полноценная деятельность), молодежный центр, народные дома и Дворец культуры им. Гната Хоткевича, галереи.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17 июля во Львовской области зафиксировано 7754 случая COVID-19, за минувшие сутки - 132.

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