На сегодня в «красной» зоне Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.

В Закарпатской области с 8 марта устанавливается «красный» уровень эпидемической опасности в связи с активным распространением COVID-19 на территории региона.

Об этом сообщил министр Кабинета министр Олег Немчинов в своем Telegram-канале по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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«По результатам заседания государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области», - написал он.

На территории Закарпатской области будут действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

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Автор: Павел Степанец