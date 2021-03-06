В Закарпатской области с 8 марта устанавливается «красный» уровень эпидемической опасности в связи с активным распространением COVID-19 на территории региона.
Об этом сообщил министр Кабинета министр Олег Немчинов в своем Telegram-канале по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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«По результатам заседания государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области», - написал он.
На территории Закарпатской области будут действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.
Карантин в Украине: что известно
- Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 марта в "красную" зону эпидемической опасности по уровню распространения COVID-19 попали Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.
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