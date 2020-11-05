Представители малого бизнеса отметили, что если до 21 ноября парламент не примет соответствующие законы, они будут вынуждены перекрывать дороги.

После того как Рада провалила голосование законопроекта по РРО, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП, украинские предприниматели намерены перекрывать международные трассы по всей стране, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

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Об этом сказано в заявлении движения #SaveФОП, опубликованном в Facebook.

А если до 21 ноября парламент не примет соответствующие законы, то представители микробизнеса будут вынуждены перекрывать дороги на длительный срок.

"Констатируем, что председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Гетманцев и его приспешники, откровенно саботируют все положительные законодательные предложения, а своими действиями существенно ухудшают условия ведения предпринимательской деятельности для физических лиц-предпринимателей и фактически уничтожают микробизнес в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что микропредприниматели разочарованы пренебрежением их требованиями и нарушением договоренностей, а также возмущены законодательными инициативами, которые ставят физических лиц-предпринимателей на грань выживания.

"Все правовые методы коммуникации институтов гражданского общества в части сохранения микробизнеса и принятия крайне важных законопроектов №№3853-1(2), 3993 движением #SaveФОП исчерпаны", - подчеркнули в организации.

Теперь активисты движения #SaveФОП намерены провести региональные акции "Право на труд" путем предупредительных краткосрочных перекрытий международных трасс с 5 по 17 ноября. Цель акций - привлечь внимание к вопросу сохранения микробизнеса в Украине.

"Если Верховная Рада Украины до 21 ноября не примет законопроекты №№3853-1(2), 3993 за основу и в целом и центральная исполнительная власть не примет решение относительно запрета выборочного закрытия любого бизнеса в Украине на время карантина, активисты движения #SaveФОП планируют провести долгосрочное перекрытия международных трасс по всей территории Украины", - говорится в заявлении.

Что этому предшествовало

3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.

4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.

Позже Рада не смогла принять законопроект, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

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Автор: УНИАН