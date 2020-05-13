Украина в июне-июле перейдет к адаптивному варианту карантина – Шмыгаль

На сегодня карантин в стране действует до 22 мая.

Украина в июне-июле перейдет к адаптивному варианту карантина, о чем во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусом разная в каждом регионе, потому нет смысла устраивать жесткий карантин по всей стране.

«Делать локдаун во всей стране в июне-июле нецелесообразною. В этот момент мы уже полностью перейдем к модели адаптивного карантина», - сказал он.

По словам премьера, адаптивный карантин предполагает усиление ограничительных мер на отдельных территориях, потому предполагается, что в этом будут задействованы местные власти.

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«Сегодня мы разрабатываем дальнейшие шаги по выходу из карантина и переходу к адаптивной модели. 22 мая, дата, до которой продлен карантин, он будет продолжен, но с постепенным переходом к адаптивной модели, когда мы, в зависимости от развития ситуации, будем смягчать карантинные меры, но при этом все больше полномочий будем передавать на места органам местного самоуправления, чтобы можно было локализовать болезнь в местах, где она возникает», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, общенациональный карантин в Украине Кабинет министров ввел еще в марте и позже продолжил его до 22 мая.