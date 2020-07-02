Театры Киева начинают новый сезон: городская власть назвала даты

В некоторых театрах отменят антракты, чтобы минимизировать общение и скопления людей.

Киевские коммунальные театры в июле начинают новый сезон.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Так, 12 июля первым сыграть спектакль планируют артисты театра «Актер», зрителям покажут «Приятную неожиданность», а последним будет открывать сезон Киевский национальный академический театр оперетты - 1 октября гала-концертом в обновленной зрительном зале.

Как отмечается, театральный сезон начнется пятью премьерами, которые подготовили Киевский академический театр кукол на левом берегу Днепра, Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества, Киевский камерный театр «Дивный замок», театр «Романс» и Киевский академический театр кукол.

По словам директора Департамента культуры Дианы Поповой, прежде всего в театрах покажут спектакли, которые были отменены из-за начала пандемии COVID-19, и на которые киевляне не могли попасть в марте.

«Мы со всей ответственностью подходим к восстановлению их работы. Соблюдение социальной дистанции в залах - не шутка, зрители действительно будут сидеть на расстоянии друг от друга. Некоторые театры отменят антракты, чтобы минимизировать общение людей и их скопления, будут измерять температуру актерам и посетителям. Наличие масочного режима и установление санитайзеров даже не обсуждаются - это уже является нормой», - отметила Попова.

Накануне сообщалось, что столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве.

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