Пассажир на пассажире: харьковские перевозчики "забыли" о карантине – соцсети (фото)
В Харьковской области продолжают игнорировать требования карантина, несмотря на неоднократные призывы правительства и отдельно министра здравоохранения Максима Степанова их соблюдать.
Фото новых нарушений появилось на местном Telegram-канале ХС. Харьков.
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Неравнодушные граждане, в частности, сняли на камеру переполненный салон автобуса, который направлялся в Краматорск. Из-за игнорирования карантина водителем часть пассажиров стояла, поскольку транспорт на такое количество людей не рассчитан.
«Автобус 250 Харьков-Краматорск, 8:35. Кто и где покупает билеты: интернет, касса. В результате вы можете прийти и вам водитель скажет: «или стоя, или идите сдавайте. После водитель набирает полный автобус людей и на замечания не реагирует», – говорится в сообщении.
Похожую ситуацию зафиксировали и в поезда "Укрзализныци", где граждан разместили на всех местах, вопреки правилам перевозки на период карантина.
«Сегодня ехали 81-м поездом Харьков-Новоалексеевка. Когда покупали билеты, то продавали только два места в купе. И каково же было наше удивление, когда мы зашли, а в нашем купе продано все четыре места, и так во всем вагоне», – говорится в другом сообщении.
Толпы граждан также сфотографировали на местном вокзале
Как сообщал УНИАН, в регионах с резким ростом новых случаев COVID-19 могут усилить карантин.
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