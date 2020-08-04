Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 4 августа

Какова ситуация с коронавирусом в Украине и мире по состоянию на вторник, 4 августа.

Коронавирус в Украине и мире не утихает. УНИАН собрал все самые важные новости по COVID-19 по состоянию на 3 августа.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 691 642 человека, выздоровели 10 853 195 человек. В целом подтверждено 18 196 221 случаев заболевания.

Лидером по количеству больных остаются США – 4 712 945 случаев, в Бразилии зафиксировано 2 733 677 больных, Индии – 1 803 695 случаев, в России – 854 641, Южно-Африканской республике – 516 862.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки, 3 августа, коронавирусное заболевание подтвердили у 1061 человека. Также известно, что 737 пациентов выздоровели, а 26 — умерли от осложнений.

Всего в Украине с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 74 219 человек. Из них 40 613 пациентов выздоровели, а 1 764 — умерли от осложнений. В настоящее время продолжают лечиться 31 842 человека.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской областях и в Киеве.

Карантин в Украине

Городской совет включенного в "красную зону" карантина Тернополя отказывается остановить общественный транспорт и закрыть заведения.

По словам мэра Сергея Надала, предприниматели могут продолжать свою работу, а на каждый составленный протокол полиции им обеспечат юридическое сопровождение для обжалования в суде. На первом этаже городского совета даже планируют открыть специальный пункт для консультаций по этому поводу.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 4 августа

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