Календарь событий: рекорды авиагиганта "Мрии", ужасающая авария на автогонках, "афера" Ротшильда, истории наждачки и противогаза, скитания праха Колумба и "троллейбусные" достижения Киева

8 июня

Вторая неделя лета начинается со Всемирного дня океанов. Этот праздник был инициирован на Международной конференции экологов в 1992 году в Рио-де-Жанейро. В 2008 году официально его установила Генассамблея ООН. Океаны занимают три четверти поверхности Земли, содержат 97% водных запасов, занимают по объему 99% всей площади планеты и являются неотъемлемой частью процесса устойчивого развития. Роль мирового океана в регулировании климата трудно переоценить, она является системообразующей, ведь его воды -один из главных поглотителей углекислого газа. Также океаны являются крупнейшим в мире источником белка, при этом примерно три миллиарда человек полностью зависят от океанов как основных источников жизни. Морские рыбные запасы, непосредственно или косвенно, обеспечивают занятость более 200 миллионов человек. До 40% мировых океанов считаются «сильно пострадавшими» в результате деятельности человека, в том числе от загрязнения, истощения рыбных запасов и потери прибрежных мест обитания.

Есть в понедельник и значимые исторические даты. Так, в 1783 году вулкан Лаки в Исландии начал свое восьмимесячное извержение, которое оказалось самым крупным лавовым извержением в истории. Погибло около 10 тысяч человек (20% населения Исландии). Период, последовавший за извержением, известен как «бедствия в тумане».

В 1786 году в этот день в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

В 1824 году канадец Ноа Кашинг из Квебека запатентовал первую в мире стиральную машину. Это была деревянная бочка, внутри которой на вертикальной оси вращались крестовины. Своего рода - кофемолка, приводимая в движение, как говорилось в описании, «мускульной силой человека». Его изобретение стало массово модернизироваться. Серийное производство устройств для стирки началось почти век спустя - в 1907 году.

В 1829 году в Ливерпуле был открыт первый муниципальный бассейн.

В 1912 году в Лос-Анджелесе была учреждена киностудия «Universal».

В 1934 году в этот день в СССР была введена уголовная ответственность родственников подсудимых за недонесение о состоявшемся или планируемом «государственном преступлении». В число государственных преступлений был внесен побег за границу.

В 1984 году в Гильдию киноактеров США почетным членом был принят диснеевский утенок Дональд Дак.

В 2002 году после ремонта в Киеве открылся кинотеатр «Киевская Русь» с самым большим на то время экраном среди кинотеатров стран бывшего СССР.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День рождения пылесоса, Международный день домохозяйки и домохозяина, Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга и Международный день IPv6.

Именины у Александра, Георгия, Ивана, Елены, Юрия, Алфея и Макара.

9 июня

Во вторник отмечается очень позитивный праздник - Международный день друзей. Его история неизвестна. Просто международный социум решил отойти от официальности и учредить праздник для души. Это было обусловлено тем, что, хотя бы раз в год, мы должны показывать своим друзьям, насколько они важны для нас, вне зависимости от политических взглядов и различных жизненных ситуаций. Кстати, 30 июля мир отмечает Международный день дружбы, он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года.

Еще 9 июня - Международный день архивов, учрежденный Международным советом архивов (МСА) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке. Дата для праздника была выбрана не случайно – именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под ее эгидой был основан МСА. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной МСА. Международный совет архивов – профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой ее членами по всему миру. На сегодняшний день их - 1,5 тысячи из более чем 190 стран.

Также 9 июня - Международный день аккредитации. Он был учрежден Генассамблеей ILAC и IAF. Основанием празднику послужила глобальная инициатива, поддержанная общим решением Международного форума по аккредитации (IAF) и Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий (ILAC). ILAC и IAF являются организациями, которые занимаются аккредитацией испытательных лабораторий и, соответственно, органов по сертификации. Поэтому этот праздник, прежде всего, следует рассматривать как интернациональный профессиональный праздник тех, кто проводит аккредитацию по признанию технической компетентности испытательных лабораторий.

Что касается исторических дат, то 9 июня 1822 года в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.

В 1889 году на месте сожжения Джордано Бруно в Риме ему был открыт памятник.

В 1934 году вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.

В 1959 году на воду была спущена первая подводная лодка с баллистическими ракетами на борту - американская субмарина «Джордж Вашингтон».

В 1993 году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Он был снят по мотивам одноименного романа Майкла Крайтона. Спилберг приобрел права на роман еще до его публикации в 1990 году, и Крайтон был нанят для адаптации своего произведения. Окончательный вариант сценария написал Дэвид Коепп. В нем отсутствовала большая часть сцен насилия из романа, а также были сделаны многочисленные изменения в характерах героев. В центре сюжета фильма – история вымышленного Туманного острова, на котором ученые создали парк развлечений с клонированными динозаврами. Однако из-за диверсии одного из сотрудников динозавры вырываются на волю. Технический персонал и посетители пытаются спастись от неминуемой гибели. Для моделирования животных Спилберг пригласил Стэнли Уинстона – создателя визуальных и технических спецэффектов в фильмах «Терминатор», «Чужие», «Эдвард – руки-ножницы», «Трансформеры» и других. Его работы затем комбинировались с компьютерными спецэффектами, созданными компанией Industrial Light & Magic. «Парк юрского периода» получил множество положительных отзывов от кинокритиков. В мировом прокате фильм заработал 914 миллионов долларов и стал самым успешным на то время. Сегодня он занимает 11 место среди самых кассовых фильмов в мировом прокате и 17-е - по сборам в США. В 1997 году вышло продолжение фильма «Парк юрского периода 2: Затерянный мир», а в 2001 году – «Парк юрского периода 3». Но на этом история киноэпопеи не закончилась – в 2014-м начались съемки четвертого фильма. Выход в прокат этой ленты под названием «Мир Юрского периода» состоялся в мае 2015 года. На сегодняшний день она занимает пятую строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа со сборами более 1,6 млрд долларов. А в июне 2018 года на мировые экраны вышел пятый фильм в серии «Парк Юрского периода» – «Мир Юрского периода 2».

Неофициальные праздники - День мыльных пузырей и День Кораллового треугольника.

Именины у Анастасии, Нила, Ивана, Ферапонта, Федора, Пелагеи и Дианы.

10 июня

В среду - Всемирный день модерна. Создан он для пропаганды искусства высокого стиля модерн в архитектуре, живописи, поэзии, музыке и т.д., а также для сохранения его наследия. К этой дате проводятся выставки, фотоконкурсы, экскурсии. Идея первого Международного дня модерна в 2013 году пришла из Венгрии, где он прошел в Музее прикладного искусства по инициативе журнала Szecessziós Magazin. С тех пор ежегодный День Модерна проходит при поддержке европейского движения Réseau Art Nouveau Network (Брюссель) и Art Nouveau European Route (Барселона). Дата неслучайная – именно 10 июня скончались два выдающихся представителя этого стиля: Антонио Гауди и Эден Лехнер.

Еще 10 июня отмечается Международный день геральдики.

Есть в среду и памятные даты. К примеру, в 1610 году первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен в Северной Америке.

В 1652 году был открыт первый монетный двор в Америке.

В 1793 году в Париже был создан первый в мире публичный зоопарк.

В 1809 году Папа Римский Пий VII отлучил Наполеона Бонапарта от церкви.

В 1886 году консилиум врачей признал короля Людвига II Баварского сумасшедшим.

В 1909 году впервые в мире был использован сигнал SOS.

В 1909 году была основана Канберра - столица Австралии.

В 1911 году королева Нидерландов Вильгельмина открыла в Амстердаме новый музей - Дом Рембрандта. Дом, в котором художник прожил двадцать лет после женитьбы на Саскии и где он создал такие шедевры, как «Ночной дозор», к началу XX века пришел в полный упадок. Потребовались четыре года усилий реставраторов, чтобы восстановить строение и создать в нем музей одного из самых великих в мировой истории живописцев.

В 1919 году официально были созданы мастерские Латвийского департамента почт и телеграфа с пятью работниками. В 1932 году на их базе был образован завод VEF.

В 2003 году с мыса Канаверал была запущена ракета-носитель с марсоходом «Spirit» на борту.

В 2010 году транспортным самолетом Ан-225 «Мрия» был перевезен самый длинный груз в истории воздушных транспортировок - две лопасти ветряка длиной 42,1 м каждая. Самолет «Мрия» разработки на то время ОКБ им. О.К.Антонова. Самый большой и грузоподъемный самолет в мире за всю историю авиации был спроектирован и построен в единственном экземпляре в 1984−88 годах. Первый полет был совершен 21 декабря 1988 года. Изначально были заложены две машины, в настоящее время только один экземпляр находится в летном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines. Второй экземпляр так и не был достроен. В августе 2009 года Ан-225 был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за перевозку самого большого в истории авиации моногруза общим весом 187,6 тонны. «Мрии» принадлежит и абсолютный рекорд грузоподъемности - 253,8 тонны. В общей сложности данный самолет - обладатель около 250 мировых рекордов.

Неофициальные праздники - Всемирный день мороженого, День рождения шариковой ручки, День разрисованных ладоней и Всемирный день ремесленничества.

Именины у Игната, Елладия, Никиты, Дмитрия, Елены, Петра и Николая.

11 июня

В четверг нет официальных международных праздников, но день богат на исторические события. Так, в 1496 году Христофор Колумб - испанский мореплаватель итальянского происхождения, в 1492 году открывший для европейцев Новый Свет - завершил свое второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашел путь в Китай. В своей последней, четвертой многомесячной экспедиции, во время которой он все же хотел найти новый путь от открытых им земель в Южную Азию, к источнику пряностей, Колумб тяжело заболел. В таком состоянии он был привезен в Севилью. Колумб не смог добиться восстановления дарованных ему прав и привилегий, а все деньги истратил на товарищей по путешествиям. 20 мая 1506 года в Вальядолиде Христофор Колумб произнес свои последние слова: «В Твои руки, Господи, я вручаю мой дух». Он скончался в этот же день, на 55-м году жизни, и был похоронен в Севилье. Современники почти не заметили его смерти. Огромное значение открытий Колумба для Испании было признано лишь в середине XVI века, после завоевания Мексики, Перу и государств на севере Анд, когда в Европу оттуда пошли суда с серебром и золотом. Именно поэтому в 1540 году император Карл V решил исполнить предсмертное желание Колумба и похоронить его на земле Вест-Индии. Останки Колумба отвезли на остров Эспаньола (так называли в то время Гаити) и похоронили в Санто-Доминго. Когда на рубеже XVIII и XIX веков испанская часть Эспаньолы перешла к французам (уже владевшим её западной частью, именовавшейся Гаити), прах был перевезен на Кубу в кафедральный собор Гаваны. После изгнания с этого острова испанцев в 1898 году прах мореплавателя снова вернули в Севилью. С тех пор могила Христофора Колумба находится в Севильском кафедральном соборе. Доминиканские власти наложили запрет на эксгумацию и исследование останков, находящихся в маяке-памятнике в Санто-Доминго. Эксперты не исключают, что останки Христофора Колумба вообще были утеряны в ходе многочисленных «переездов».

В 1580 году испанскими конкистадорами со второй попытки был основан Буэнос-Айрес.

В 1742 году Бенджамин Франклин изобрел экономичную печь. Франклин - американский политический деятель, дипломат, изобретатель, писатель, журналист, издатель, масон. Один из лидеров войны за независимость США. Он также один из разработчиков дизайна Большой печати США. Бенджамин Франклин - единственный из отцов-основателей, скрепивший своей подписью все три важнейших исторических документа, лежащих в основе образования Соединенных Штатов Америки как независимого государства. Портрет Бенджамина Франклина изображен на стодолларовой купюре федеральной резервной системы США с 1914 года. Вопреки распространенному заблуждению, Франклин никогда не был президентом США.

В 1842 году вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души». Кстати, жанр произведения автор сам обозначил как поэму.

11 июня 1889 года состоялась «мебельная» революция. Американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул. Открытие состоялось только по одной причине – началась глобальная индустриализация: люди потянулись в города, плотность населения увеличилась, а размеры жилья уменьшились. Вслед за этим «открытием» начался патентный бум: на диван-кровать, кресло-кровать, чемодан-бюро, дорожный сундук, трансформирующийся в кровать…

В 1930 году американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бартон на построенной ими батисфере опустились под воду на 400 м.

В 1955 году произошла самая большая авария в автоспорте - во время гонки «24 часа Ле-Мана» в результате столкновения крупные обломки гоночного автомобиля команды Mercedes влетели в толпу. Погибли 83 человека, включая гонщика Пьера Левега, 120 получили ранения. Но гонка не была остановлена. По официальным данным, это было сделано для того, чтобы уходящие зрители не заполнили дороги, и тем самым не помешали проезду карет скорой помощи. Через восемь часов после аварии команда Mercedes, лидировавшая в гонке (опережавшая команду Jaguar на два круга), отозвала машины.

В 1965 году английская королева Елизавета наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles.

В 1990 году на территории Украинской ССР было установлено время второго часового пояса. То есть, «декретное» время, которое сравняло стрелки часов Киева и Москвы, упразднили и «московское время» в Украине перестало действовать. Часы перевели еще на 1 час назад 30 сентября 1990-го. А вот «летнее» время сохранили, оно действует и сегодня.

Неофициальные праздники - День неукротимой страсти, Международный день розового вина и День поиска новой звезды.

Именины у Александра, Ивана, Андрея, Луки, Марии, Федота и Феликса.

12 июня

В пятницу - Всемирный день борьбы с детским трудом. Он учрежден Международной организацией труда (МОТ) в 1997 году. Впервые был проведен в 2002 году. Статистика использования детского труда удручающая - число работающих детей в мире в возрасте от 5 до 17 лет составляет 218 миллионов, причем 73 миллиона из них работают в опасных условиях. Многие дети практически не имеют времени, чтобы ходить в школу, а уж тем более - играть. Детский труд в Украине - тоже давняя проблема. Причем ситуация не контролируется органами власти - последнее исследование этого вопроса проводилось в 1998 году.

Еще 12 июня отмечают профессиональный праздник работники фондового рынка Украины. Эта дата появилась в официальном календаре в 2008 году. А учреждена она была указом президента, на то время Виктором Ющенко. По утверждению экспертов, фондового рынка в нашей стране как такового нет, он находится только в начале развития. Но праздник есть, а это значит – есть и надежда на его становление.

В 1664 году североамериканский город Новый Амстердам был переименован в Нью-Йорк.

В 1815 году, вследствие интриг банкира Натана Ротшильда, лондонская газета «Морнинг Кроникл» сообщила о победе Наполеона при Ватерлоо на несколько дней раньше сражения. Наполеон проиграл, а Ротшильд, сыграв на панике, скупил множество акций, потом продав их в разы дороже, что сделало его миллионером. Эксперты считают, что история – полный вымысел. Но она с каждым годом все больше и больше обрастает «бородой».

12 июня можно по праву считать Днем рождения противогаза. В 1849 году американское патентное бюро выдало Льюису Хаслетту патент на это устройство. Изобретение называлось «легочным протектором» и состояло из блока с клапанами на вдох-выдох и войлочного фильтра, подсоединяемого непосредственно или через трубку к блоку. Последний мог крепиться к носу или ко рту. Активная работа над усовершенствованием этого средства защиты началась в период Первой мировой войны, когда в апреле 1915 года на германо-французском фронте немцы провели первую газовую атаку. В то время для защиты от газов солдатам выдавались марлевые маски, пропитанные специальным раствором. Но они оказались ненадежными. Потом инженер Куммант создал маску из резины, которая плотно облегала лицо и обеспечивала поступление потока воздуха для дыхания через фильтрующий элемент (уголь). Уже в 1916 году в действующую армию была направлена первая партия таких противогазов. Их было изготовлено около 11 миллионов. На сегодня этот «легочный протектор» продолжает совершенствоваться.

В 1897 году Карл Эльзенер – в последующем основатель компании Victorinox, производителя перочинных ножей со множеством лезвий, которые являются символом Швейцарии на уровне знаменитых часов и сыра, - запатентовал легендарный армейский нож.

В 1898 году была провозглашена независимость Филиппин.

В 1920 году состоялось официальное открытие Панамского канала, хотя первое судно прошло через канал в августе 1914 года.

В 1963 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Клеопатра» с легендарной в будущем оскароносной актрисой Элизабет Тейлор в главной роли.

В 1966 году в Киеве стартовала эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда. Создателем системы соединения троллейбусов стал киевский инженер Владимир Веклич, которому на то время исполнилось всего 26 лет. Идея пришла в связи с тем, что в городе была острая нехватка водителей, а пассажиропоток был очень большим. К примеру, в час пик возле станции метро «Университет», где пересекалось несколько троллейбусных маршрутов, интервал движения составлял 20 секунд.

В 1967 году был запущен космический аппарат Венера-4, впервые в мире передавший данные об атмосфере другой планеты.

В 2009 году все телевизионные станции США перешли с аналоговой на цифровую трансляцию.

Неофициальные праздники – День гуляния с воздушным шариком и Международный день шиитов.

Именины у Иоанна, Онуфрия, Никанора и Василия.

13 июня

В субботу необычный праздник - Всемирный день вязания на публике. Он отмечается в мире с 2005 года. Проходит вполне в соответствии со своим названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте - в парке, сквере, кафе - и предаются любимому занятию. Впервые Всемирный день вязания на публике прошел в Париже. Придумала эту забаву, ставшую традицией, любительница вязания Даниэль Лендес. На сегодня в мероприятиях Дня участвуют активисты из более чем 50 стран мира. Кстати, акция уже приобрела благотворительный характер. Рукодельницы передают все вещи, связанные в этот день, в фонды для малоимущих либо выставляют их на ярмарках, а все собранные средства направляют, опять же, в помощь нуждающимся.

Еще 13 июня отмечается День швейной машинки - праздник неофициальный, но отмечаемый специалистами, и неразрывно связанный с историей появления этого изобретения, ставшего частью промышленной революции и позволившего сделать переворот не только в сфере легкой промышленности, но и в быту большинства домохозяек. Известно, что австрийский портной и изобретатель Йозеф Мадершпергер в начале 19 века сконструировал машинку, в которой использовалась игла с ушком у острого конца (идея, отчасти взятая у Вейзенталя), а машинка могла делать до 100 стежков в минуту. В 1830 году более-менее удобную и практичную швейную машинку создал французский изобретатель Бартелеми Тимонье. Его детище делало уже до 200 стежков в минуту, а полученный патент и удачная конструкция позволили создать швейную мануфактуру. Однако просуществовала эта мануфактура недолго, так как была разгромлена и сожжена во время протеста негодующих рабочих, опасавшихся за потерю работы в результате упрощения и автоматизации производства. В этот же период (первая половина 19 века) появлялись образцы швейных машинок Ханта, Фишера, Гиббоне и др. Но прорыв в области швейных машинок произошел в 1845 году вместе с изобретением американца Элиаса Хоу. Эта машинка делала уже 300 стежков в минуту и использовала челночный стежок. Однако, и у нее были свои особенности и недочеты. Но законодателем моды и «брендом на века» в этой области стала компания, основанная другим изобретателем – Исааком Мерритом Зингером в 1851 году. Конец 19 века стал настоящим бумом распространения швейных машин, а дальнейшая история их развития – тема, заслуживающая отдельного внимания.

13 июня - Международный день распространения информации об альбинизме. Он учрежден резолюцией Генассамблеи ООН 18 декабря 2014 года. Начиная с 2015-го, его решено отмечать ежегодно. Альбинизм (с латыни - белый) - врожденное отсутствие пигмента. Таких людей в народе называют «белыми воронами». Альбинизм до сих пор неправильно понимают в социальном плане. Нередко внешний вид таких людей становится объектом насмешек, ошибочных представлений и мифов, сформированных под влиянием суеверий. Все это способствует их маргинализации и социальной изоляции, приводит к различным формам дискриминации, что не допустимо в цивилизованном обществе.

В 1782 году в Швейцарии был зафиксирован последний известный случай казни за колдовство, казнена была «ведьма» Анна Гельди.

В 1825 года нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. История такова – Ханту нужно было срочно заплатить долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого - пластинчатый замочек для кончика иглы. Он сразу продал права на свое изобретение за 400 долларов. Хотя, идея Ханта была не новой, безопасную булавку придумали еще задолго до него. Они использовались в древности как застежки для различных видов одежды. Позднее булавки были вытеснены пуговицами. После своего возрождения в 19 веке безопасная булавка оказалась незаменимой в хозяйстве. И до сих пор она востребована.

В 1892 году в Киеве был пущен первый в Российской империи, которая на то время держала в своих жестких руках Украину, электрический трамвай. В дореволюционное и довоенное время трамвайная сеть развивалась бурными темпами. Но даже несмотря на появление в 1930-х годах троллейбуса и автобуса, трамвай все равно был на первом месте по развитости сети и пассажиропотоку. В 1975 году протяженность трамвайных линий в Киеве составила 271 км, количество вагонов - 810, себестоимость перевозки одного пассажира - 3,7 коп (при стоимости билета 3 коп). 30 декабря 1978 года в Киеве была открыта первая в бывшем СССР линия скоростного трамвая.

В 1920 году Почтовой службой США было принято правило, запрещающее отправку детей посылками.

В 1920 году в Женеве открылся первый международный Конгресс феминисток.

В 1941 году в ночь с 13 на 14 июня в Латвии, Литве и Эстонии, недавно включенных в состав СССР, началась массовая депортация семьями людей в Сибирь.

В 1942 году президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании Управления стратегических служб, позже ставшего ЦРУ.

Неофициальные праздники - День пива и пивовара, День святого Антония - покровителя влюбленных, животных и всех отчаявшихся, День маленького путешествия, Всемирный день бамии.

Именины у Антона, Романа, Николая, Люциана, Поликарпа, Кристины, Бориса и Филиппа.

14 июня

В воскресенье - Всемирный день донора крови. Он был учрежден в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) - австрийского врача, иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови человека. Ежегодно в мире регистрируется около 112 миллионов донаций крови, примерно половина из которых приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 15% населения Земли. То есть, 62 страны обеспечивают глобальные запасы крови, благодаря добровольным, не получающим вознаграждение донорам. Украина, согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, должна была реформировать службу крови до конца 2017 года, но процесс до сих пор не завершен.

Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Праздник придумали в 2004 году - сразу 500 человек из более чем 40 стран решили, что им нужен свой день - символ дружеских отношений между сетевиками мира. День прижился и был широко поддержан во многих странах. Кстати, наряду с Международным днем блогера в мире ежегодно 31 августа отмечается и так называемый День блога. В этот день каждый блогер публикует на своей странице в соцсети пять ссылок на другие аккаунты, посвященные разным темам.

Еще 14 июня - День работников легкой промышленности Украины. Он, согласно указу президента Украины от 1994 года, отмечается во второе воскресенье июня. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Есть в воскресенье и памятные даты. Так, в 1777 году Второй континентальный конгресс принял звездно-полосатый флаг США, первоначально на нем было 13 звезд и 13 красных и белых полос.

14 июня – День рождения «наждачки». История следующая: в 1833 году англичанин Джон Океи придумал прототип «наждачки», нанеся на пергамент измельченное стекло. Классический же «наждак» был запатентован 14 июня 1834 года Айзеком Фишером-младшим в США. Он применил в качестве абразивов карбиды кремния или оксиды алюминия, проще говоря, мелких камушков, что прекрасно подходило для обработки различных поверхностей. А в 1855 году шведский химик Йохан Лундстрем впервые нанес красный фосфор на поверхность наждачной бумаги и заменил им же белый фосфор на головке спички. Они уже не приносили вреда здоровью, легко зажигались о заранее приготовленную поверхность и практически не самовоспламенялись. В 1902 году пятеро друзей-американцев решили добавить в «наждачку» корунд — особо твердый кристалл. То, что они сочли корундом, на поверку оказалось низкосортным минералом. Решая, что же с ним делать, партнеры создали влагостойкую наждачную бумагу и положили начало созданию крупной промышленной компании. В 1916 году ее специалисты изобрели усовершенствованный тип водонепроницаемой наждачной бумаги, известной как Woterdry. С ее помощью стали полировать поверхность автомобилей. Но не всегда традиционно использовали наждачную бумагу. Испанский художник Хуан Миро рисовал на ней свои картины, а в «Балете Наждачной бумаги» Морриса она использовалась в качестве музыкального инструмента.

В 1847 году немецкий химик Роберт Бунзен изобрел горелку, названную его именем.

В 1951 году в Вашингтоне поступил в продажу первый компьютер - «UNIVAC 1».

В 1954 году в США было проведено тестирование граждан на знания правил поведения во время атомной атаки.

В 1984 году Палата общин британского парламента приняла новое законодательство о браке, которое позволило супругам развестись через год после бракосочетания.

В 1985 году в Шенгене (Люксембург) был подписан договор между пятью европейскими государствами - Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Германия, получивший название «Шенгенское соглашение». Документ вступил в силу 26 марта1995 года, прекратил существование 1 мая 1999 года. Его заменили Шенгенским законодательством Европейского Союза. Что это такое, украинцы на себе прочувствовали в июне 2017 года – с ведением ЕС безвиза для нашей страны.

В 1999 году Верховный суд США отменил 65-летний запрет на телерекламу казино.

Неофициальные праздники - День кофейных зерен, Международный день натуриста, или День нудиста.

Именины у Валериана, Эльвиры, Дениса, Иустина, Веры, Харитона, Ивана, Василия, Пеона, Гаврила и Павла.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная