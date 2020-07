Календарь событий: Ивана Купала, истории Уимблдонского турнира и «терракотовой армии», как на футбольном поле появился свисток, первая в мире стюардесса и судьбоносная встреча Джона Леннона и Пола Маккартни

6 июля

Неделя начинается с доброго праздника – Всемирного дня поцелуя. Его придумали в Великобритании. Именно в Туманном Альбионе в конце XIX века сочли, что поцелуй достоин того, чтобы иметь собственный праздник как одно из проявлений любви. Кстати, есть и рекорды от любителей этого приятного действа: 15 сентября 1990 года во время фестиваля американец Вольфрам из Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека. Первый поцелуй на экране появился в 1896 году. Его запечатлели Мэй Ирвин и Джон Райе в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием «Поцелуй». Самый насыщенный поцелуями признан фильм «Дон Жуан» (1926 год). В нем насчитали 191 поцелуй. Самый долгий поцелуй в истории кино показали Реджис Туми и Джейн Ваймен. Они целовались в течение 185 секунд в фильме «Ты сейчас в армии» (1940 год).

Еще 6 июля - день рождения Далай-ламы. Это - единственный буддийский праздник, который отмечают по европейскому календарю. Буддисты почитают Далай-ламу как земное воплощение Будды Сострадания. Также Далай-ламу называют лидером Тибета. По буддийскому преданию, после своей физической смерти Далай-лама переселяется в тело одного из новорожденных. Существует ряд особых признаков, по которым монахи разыскивают новое воплощение Далай-ламы, рождение которого обычно происходит на территории Тибета, Китая или Монголии.

В 1785 году по предложению Томаса Джефферсона Конгресс Соединенных Штатов провозгласил, что основной денежной единицей страны является доллар. В 1792 году был создан Филадельфийский монетный двор, где чеканили первые американские доллары. Внешний облик бумажного доллара постоянно менялся. Свой современный вид он получил в 1928 году, когда для однодолларовой и других банкнот был принят дизайн, предложенный русским эмигрантом – художником и теософом Сергеем Макроновским.

6 июля 1885 года во Франции впервые вакцина против бешенства была испытана на человеке. До этого времени бешенство было неизлечимой болезнью. История такова - 9-летнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, сельский врач посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру – знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства. Женщина привезла сына в Париж, но у Пастера не было лицензии, и лечить ребенка он не имел права. Но без его помощи ребенок бы умер. Поэтому ученый решился – в течение 10 часов он вводил сильные дозы сыворотки ребенку. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства. В благодарность за свое спасение Майстер всю жизнь ухаживал за могилой ученого и работал сторожем в Институте Пастера. Когда в 1940 году гитлеровские войска вторглись во Францию, и солдаты потребовали от Майстера вскрыть гробницу Пастера, тот предпочел покончить с собой, но не осквернил прах ученого.

6 июля 1928 года в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс.

В 1952 году в Лондоне последний трамвай вышел на маршрут от Вулвиджа до Нью-Кросса. В конце пути вагон, которым управлял заместитель директора Управления лондонского транспорта, вышел из строя и был взят на буксир вызванным на помощь вагоном-«пенсионером».

6 июля 1957 года на празднике, проходившем в ливерпульском пригороде Вултоне, произошла судьбоносная встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни. Вскоре юные музыканты стали вместе писать собственные песни. К ним присоединился гитарист Джордж Харрисон, а в 1962 году - ударник Ринго Старр. Ребята назвали свою группу «The Beatles» («Жуки») и, подобно другим ливерпульским ансамблям, выступали в небольших клубах. В 1961 году их менеджером стал Брайен Эпстайн, молодой торговец грампластинками. Он придумал ребятам новый имидж: вместо кожаных курток появились дорогие строгие костюмы. После выступления «The Beatles» в лондонском эстрадном театре «Палладиум» в 1963 году они прославились на всю страну, а сенсационный успех на американском телевидении годом позже принес им международную известность. В 1970 году вышел последний альбом битлов - «Пусть будет так» (Let It Be). В том же году группа распалась, и каждый из участников ансамбля пошел своим путем. Леннон выпустил несколько альбомов в соавторстве со своей женой, художницей Йоко Оно. В 1980 году он был застрелен одним из своих фанатов в Нью-Йорке. Пол Маккартни и сегодня продолжает свою творческую карьеру, а еще он входит в первую десятку самых состоятельных музыкантов планеты.

Неофициальный праздник, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День рождения доллара.

Именины у Антона, Артемия, Германа, Алексея, Петра и Александра.

7 июля

Во вторник нет официальных международных праздников. Но профессиональный есть в Украине - День работника природно-заповедного дела. Он учрежден указом президента в 2009 году. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Еще 7 июля - Ивана Купала (Иванов день, Купальская ночь) - один из главных славянских праздников, совпадающий с Рождеством Иоанна Крестителя. По приданию – в этот день цветет папоротник, но вот только цветка никто никогда не видел. Купальских обрядов масса - плетение венков, украшение зеленью жилищ, перепрыгивание через костер, обливание водой, гадания, ночные бесчинства. Этот праздник пришел из времен язычества. Отмечают его и некоторые европейские страны, но вот только по старому стилю, в дни летнего солнцестояния.

Вторник еще богат памятными датами. Так, 7 июля 1891 года компания «American Express» запатентовала дорожный чек, послуживший прообразом современных кредитных карт. История данного документа следующая: в 1880-х годах президент компании «American Express» Фарго отправился путешествовать по Европе. Но отдых был безнадежно испорчен из-за бесконечных проблем, связанных с использованием кредитных писем для получения денег. Вернувшись из поездки, он поручил главе отдела по перевозкам придумать нечто удобное. Так и появились дорожные чеки. Поначалу это нововведение было воспринято с некоторой опаской, и в первый год компания продала только 248 чеков на чуть более 9 тысяч долларов. К 1909 году годовой объем продаж дорожных чеков достиг 23 миллионов долларов.

7 июля 1881 года впервые была напечатана сказка «Пиноккио» в римском «Журнале для детей».

В 1980 году в этот день был совершен первый перелет через Ла-Манш самолетом на солнечных батареях.

Неофициальный праздник - Глобальный день прощения.

Именины у Антона, Ивана, Иакова и Никиты.

8 июля

В Украине – День семьи. Поздравляем с этим светлым праздников! Он молодой - стал отмечаться с 2012 года, согласно указу президента.

Дата неслучайная. Дело в том, что 8 июля отмечается христианский праздник - День Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. По легенде, князь Петр жил в Муроме в XII веке и болел проказой. Во сне ему явилось, что крестьянская девушка Феврония сможет его исцелить при помощи трав. Он отыскал ее, а после того, как выздоровел, женился на своей спасительнице. Пара жила в мире и согласии. В старости они приняли постриг в монахи и попросили Бога умереть в один день. Петра и Февронии не стало 8 июля 1228 года. Их тела были размещены в разных обителях, но на следующее утро они оказались вместе. Петр и Феврония были причислены к лику святых в 1547 году. На День Петра и Февронии многие влюбленные стараются заключить браки или устроить помолвки. Кстати, в международном сообществе День семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и отмечается 15 мая.

Есть в среду и памятные события. Так, 8 июля 52 года до н. э. - принятая дата основания Парижа.

В 1796 году государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США.

В 1901 году во Франции было введено ограничение скорости движения автомобилей в городах - 10 км/ч.

8 июля 2011 года состоялся последний старт американского шаттла «Атлантис» по программе «Space Shuttle».

Неофициальные праздники - День общения со вселенной, Всемирный день борьбы с аллергией и Всемирный день разоблачений.

Именины у Давида, Петра, Дениса, Василия и Семена.

9 июля

В четверг также нет официальных международных праздников, но без памятных дат не обошлось. Так, в 1868 году вступила в силу 14-я поправка к Конституции Америки - одна из самых важных для страны. Она гласит, что все лица, рожденные в США или получившие гражданство и подчиняющиеся законам страны, являются ее гражданами и гражданами того штата, где они проживают, и могут быть лишены права на жизнь, свободу и собственность только решением суда, а не изданием каких-либо ограничительных законов. В 1870 году в Конституцию была внесена 15-я поправка - право голоса в США не ограничивается цветом кожи, расовой принадлежностью или рабским состоянием в прошлом. Конституция США была принята 17 сентября 1787 года на Конституционном Конвенте в Филадельфии и затем ратифицирована всеми 13, существовавшими на то время, штатами. Тогда она состояла из семи статей. На сегодняшний день в нее были внесены всего лишь 27 поправок. Этот пример достоин подражания. Конституция Украины, принятая в 1996 году, менялась несколько раз. Все изменения каждый раз связаны с приходом новой власти.

9 июля принято считать днем рождения именитого Уимблдонского турнира. Легенда такова: в 1868 году на арендованной земле в Ворпл-Роад на окраине Лондона был создан «Всеанглийский крокет-клуб». Игра в крокет тогда была очень популярной. В 1872 году один из любителей крокета, чтобы записать свою дочку в пожизненные члены клуба, подарил ему конный каток для выравнивания грунта на игровых площадках. Кстати, крокетчики еще любили поиграть в лаун-теннис. Ради этой забавы в 1875 году клуб открыл первый теннисный корт. Мода на игру набирала обороты. И надо же - сломалась «газонокосилка», игры приходилось откладывать из-за быстрого зарастания корта. Новая «машинка» стоила 10 фунтов – заоблачная сумма для клуба на то время. И тогда пришла идея - провести чемпионат, чтобы подсобрать деньжат. Плата за участие была установлена в размере одной гинеи, а входная плата для зрителей - в размере одного шилинга (гинея - золотая монета, которая была впервые отчеканена в 1663 году, ценилась чуть дороже, чем фунт и шилинг). Победителем стал Спенсор Гор, который после финального матча заявил: «Теннис – очень сложная игра, и я не уверен, сможет ли она стать действительно популярной». В кассе клуба, после вручения призов, осталось 17 гиней, которых с лихвой хватило на новую «газонокосилку». А на сегодня Уимблдонский турнир является одним из крупнейших теннисных турниров мира с призовым фондом в миллионы фунтов.

9 июля 1961 года в канадском Виннипеге был открыт памятник Великому Кобзарю Тарасу Шевченко.

В 2002 году в этот день была разоблачена беспрецедентная медицинская ошибка в Великобритании. В результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня.

Неофициальный праздник - День веры в единорогов.

Именины у Давида, Тихона, Павла, Дениса, Георгия и Ивана.

10 июля

Пятница, как и предыдущие дни, «свободна» от международных праздников, но отличилась важными историческими событиями. К примеру, в 1878 году впервые на футбольном матче в Лондоне прозвучал свисток. Просто судить игру доверили полицейскому, и когда на поле возникла драка, он, по привычке, засвистел в свисток. Напуганные игроки тут же успокоились. С тех пор арбитры и пользуются этим звучным «оборудованием». Кстати, судьи в футболе появились в 1873 году. В их обязанности входило только следить за временем и решать споры на поле. Пользовались они исключительно голосовыми командами и жестами. Считалось, что истинный любитель футбола и которому за это не платят, будет лучшим судьей. Таким арбитром был и Артур Конан Дойл – врач и писатель, придумавший гениального сыщика Шерлока Холмса.

10 июля 1962 года в США был выведен на орбиту первый в мире коммерческий спутник связи «Telstar-1». Проект разрабатывался 2 года, а запуск обошелся в 6 миллионов долларов. Шарообразный спутник имел диаметр 88 см, питался от 3600 солнечных элементов и передавал телевизионный сигнал, телефонные, телеграфные и радиосообщения по всей территории Земли. Первый телефонный разговор через спутник состоялся между тогдашним председателем совета директоров компании American Telephone and Telegraph (AT&T) Фредом Каппелем и вице-президентом США Линдоном Джонсоном. На орбите «Telstar-1» проработал всего 7 месяцев, но успел обеспечить обмен видеотрансляциями между США и 16 европейскими странами. Оборудование этого спутника позволяло одновременно передавать либо один телевизионный канал, либо около 500 телефонных звонков.

10 июля 2002 года на то время президент Украины Леонид Кучма подписал указ об интеграции нашей страны в НАТО. Так до сих пор и интегрируемся…

Неофициальные праздники - День полета на зонтике и День Николы Теслы.

Именины у Георгия, Ивана, Мартина, Петра и Владимира.

11 июля

В субботу - Всемирный день народонаселения. Его история следующая: 11 июля 1987 года ООН выяснила, что население Земли составляет 5 миллиардов человек – и этот день был назван Днем пяти миллиардов.

А через два года - в 1989 году - Организация учредила день народонаселения. И оно неуклонно растет. В 20-ую годовщину этого Дня население Земли достигло 6,7 миллиарда. ООН подсчитала, что ежегодный прирост составляет 83 миллиона человек. По прогнозу, к 2030 году на планете будут проживать 8,6 миллиарда человек, к 2050 – 9,8 миллиарда и 11,2 миллиарда - к 2100 году. Причем человеческий фактор все больше отражается на окружающей среде, земных ресурсах, что приводит к необратимым последствиям. Над этим человечество уже давно должно задуматься, да все как-то недосуг…

Еще 11 июля Всемирный день шоколада. Этот сладкий праздник был придуман и впервые проведен французами в 1995 году. Считается, что первыми научились делать шоколад ацтеки и называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры привезли лакомство в Европу, окрестили «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Выдающиеся женщины, в том числе Помпадур, считали шоколад афродизиаком. Согласно исследованиям ученых, в шоколаде есть элементы, способствующие расслаблению и психологическому восстановлению организма. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов - гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма. Есть также гипотеза, согласно которой шоколад обладает «противораковым» эффектом и способен замедлять процессы старения. Так что – ешьте шоколад на здоровье!

В 1776 году английский военный моряк, путешественник-исследователь, картограф и первооткрыватель, член Королевского общества и капитан Королевских ВМС, возглавлявший три кругосветные экспедиции, - Джеймс Кук отплыл из Плимута на «Resolution» в свою последнюю экспедицию. 14 февраля 1779 года 50-летний капитан был убит жителями Гавайских островов. 22 февраля 1779 года останки Кука были захоронены в море.

В 1893 году японец Кокити Микимото впервые получил искусственный жемчуг.

В 1903 году по инициативе Королевского яхт-клуба ирландского города Корк состоялись первые гонки судов с паровым двигателем.

В 1905 году была создана Международная ассоциация спортивных кеглей.

В 1933 году в Женеве была принята международная конвенция по контролю за наркотиками.

И еще одна история. Она началась 11 июля 1974 года, когда в окрестностях города Сиань на севере провинции Шаньси местные крестьяне копали колодец и наткнулись на обломки терракотовых фигур воинов в полном боевом снаряжении. Находка привлекла внимание археологов, и вскоре здесь были развернуты масштабные работы. В результате перед исследователями в полном боевом снаряжении предстала терракотовая армия, «охранявшая» гробницу легендарного императора Цинь Шихуанди (259-210 гг. до н. э.), который в свое время подчинил себе все царства древнего Китая, создал в 221 году до н.э. первую в китайской истории империю и приказал возвести Великую Китайскую стену. Все лучники, всадники и пехотинцы смотрели на восток, где находились царства, разгромленные великим императором. Статуи воинов выполнены в полный рост и являются настоящими произведениями искусства. Каждый терракотовый воин имеет свои уникальные черты и даже выражение лица. Статуи изготавливались вручную и покрывались специальной глазурью, поверх которой наносилась краска. Ученые предполагают, что это портреты реальных воинов. Терракотовая армия является, по всей вероятности, лишь частью грандиозного погребального комплекса. Предположительно в карьере находилось около восьми тысяч фигур воинов и лошадей. В 1987 году комплекс гробницы Цинь Шихуанди был включен ЮНЕСКО в Реестр объектов мирового культурного значения.

Неофициальные праздники - День соглашения со вселенной и День пяти миллиардов.

Именины у Германа, Ивана, Сергея, Павла и Василия.

12 июля

В воскресенье - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Этой профессии уже более 80 лет. Первые стюарды появились в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета.

Ранее этим занимался второй пилот. Сначала функции бортпроводников доверили мужчинам, в большинстве случаев, официантам. Но в 1930 году в США привлекли к этому девушек, причем с красивой внешностью, что должно было стать дополнительной рекламой для авиаперевозок. Первой стюардессой в истории авиации стала Эллен Черч. Ее первый полет состоялся 15 мая 1930 года.

Еще 12 июля - Международный день фотографа. Дата выбрана неслучайно: в день святой Вероники, покровительницы фотографии. Но есть еще одна версия - отмечать этот праздник 12 июля было решено потому, что в этот день в 1854 году родился Джордж Истмен - основатель компании Kodak, сделавший «фотографию доступной всем».

В Украине - День рыбака. Он отмечается ежегодно во второе воскресенье июля, согласно указу президента от 1995 года.

12 июля 1917 года в ходе Первой мировой войны впервые в мире было применено боевое отравляющее вещество - иприт. Это случалось так: под бельгийским городом Ипр (откуда и пошло название вещества) с целью сорвать наступление англо-французских войск Германия применила химическое оружие – жидкий отравляющий горчичный газ кожно-нарывного действия. При первом его применении поражения различной тяжести получили почти 2,5 тысячи человек, из которых 87 скончались.

В 1931 году во Франции был открыт памятник мушкетеру Д’Артаньяну.

В 1933 году Конгресс США ввел такое значение, как МРОТ - минимальный размер оплаты труда. Тогда он составил 33 цента в час.

В 2003 году в Калифорнии суд обязал тайванскую фирму-производителя карамели выплатить 50 млн долларов родителям ребенка, подавившегося конфетой и погибшего от этого. Это беспрецедентная сумма компенсации продовольственной компанией вреда от ее деятельности.

В 1962 году в одном из клубов Лондона дала свой первый концерт группа «Rolling Stones».

В 1998 году футбольная сборная Франции впервые стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале сборную Бразилии со счетом 3:0. Франция выиграла на ЧМ-1998 все игры и пропустила лишь 5 голов (4 из которых с пенальти).

В 1998 году состоялся памятный Гран-При Великобритании. Михаэль Шумахер одержал первую победу на островах, по ходу гонки он был наказан штрафом «stop&go» за обгон под желтым флагом. Заезжая на отбывание штрафа в конце последнего круга, он пересек линию финиша на пит-лейн, тем самым выиграв гонку. После этого подобного рода финиши были официально запрещены.

Неофициальный праздник - День следования по течению.

Именины у Павла, Петра, Неофита и Григория.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная