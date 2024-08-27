Для того, чтобы освободиться от мобилизационных мероприятий, нужно в свой ТЦК и СП предоставить необходимые документы, подчеркнул эксперт.

Продолжается мобилизация в Украине, женщины, которые имеют медицинские специальности, обязаны стать на воинский учет, и некоторые из них имеют право на освобождение от мобилизационных мероприятий.

Юрист Дмитрий Франчук рассказал, что "есть определенные категории женщин, которые освобождаются от мобилизации", в частности, в связи с состоянием здоровья, особыми обстоятельствами или ролью в обществе. Такой информацией эксперт поделился с "РБК-Украина".

Мобилизации не подлежат такие женщины-медики:

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те, которые являются опекунами для людей с инвалидностью I или II группы;

содержат трех или более детей;

беременные;

выполняющие важные функции, в частности, в сфере социальной помощи, образования или здравоохранения;

имеющие хронические заболевания, которые мешают служить в армии.

Эксперт отметил, что для подтверждения права на освобождение от мобилизации женщина должна предоставить в свой территориальный центр комплектования и социальной поддержки необходимые документы, например, свидетельства о рождении детей или медицинскую справку.

Новости Украины о мобилизации - что сообщалось

Женщины-медики должны стоять на воинском учете, если они откажутся стать на учет, то могут получить штраф в размере от 17 тысяч гривень. Стоит отметить, что мобилизуют женщин в нашем государстве только добровольно, в том числе и представительниц медицинских профессий.

По мнению командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрия Федоренко, в нашей стране военнообязанными должны быть все граждане.

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