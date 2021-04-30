Кагор - это неотъемлемая составляющая традиционного празднования Пасхи как и вкусный кулич! Его используют в церемонии причастия и в других церковных ритуалах. Однако большинство украинцев покупают кагор в обычных магазинах. Многие украинцы выбирают это вино для праздничного стола к Пасхе. Специалисты из Ассоциации Сомелье Украины, ежегодно тестируют популярные вкусы рассказали, какое вино считается настоящим кагором и как самостоятельно выбрать хороший продукт.

Кагор, его еще называют, церковное вино. Церковное - потому что именно кагор христиане используют для таинства причастия. Хлеб и вино символизируют плоть и кровь Христову, а чаша с вином - символ единства и спасения.

Кагор изготавливают из сладкого, зрелого винограда. Чтобы получить насыщенный темный цвет вина, виноградный сок вместе с кожурой и косточками нагревают до 60 градусов в специальных емкостях, с помощью пара, выдерживают при этой температуре не менее суток, затем охлаждают, отпрессовывают сок и начинается процесс брожения. Еще до завершения брожения кагор крепят (останавливают брожение), чтобы вино было сладким за счет натурального виноградного сахара.

Почему кагор дороже столовых вин?

В этом случае экономить не стоит. Производство кагора обходится дороже из-за сложной технологии. Кагор может быть ординарный и марочный. Ординарное вино, как правило, без выдержки, или с выдержкой в ​​дубовой бочке не более полугода. Информацию о времени сбора урожая и выдержку вина, вы найдете на этикетке бутылки. Если там написано просто «вино столовое сладкое» - это не кагор. Должно быть написано: «Вино виноградное крепленое специального типа десертное сладкое красное «Кагор»

Как выбрать качественный кагор?

Стоит помнить о том, что качественный кагор не может быть маркирован как «вино фруктовое» или «вино фруктовое полусладкое». Кагор, согласно Государственного стандарта - это исключительно виноградное десертное вино специального типа. Наряду со словом «Кагор» может быть и дополнительная собственное название, которое отличает вина разных производителей, а соответственно состав винограда, прочность и сахаристость, нюансы в технологии, что является особой характеристикой производителя.

Каковы основные отличия настоящего кагора от обычного сладкого красного вина?

Основное отличие данного вина в специальной технологии приготовления, где используется выдержка измельченных ягод при соответствующей температуре для достижения специальных органолептических характеристик. Минимальная крепость классического кагора должна составлять 15%, а содержание сахара - не менше140 г / дм³. Именно на эти показатели следует обращать внимание при выборе вина.

Как оценить настоящий кагор по внешнему виду?

В вине не должно быть осадка и помутнения. Вино должно быть прозрачным, а его цвет насыщенным темно красным с гранатовым или рубиновым оттенком. В противном случае вы рискуете приобрести не то вино.

Чтобы проверить хороший ли кагор вы купили налейте его в бокал и покрутите. Во время стекания вина на стенках бокала должны образоваться «капли-слезки».

В 2021 - м году путем слепого тестирования кагоров украинского производства высокую оценку вкусовых и ароматических характеристик получил кагор ТМ KOBLEVO. Иван Бачурин - Президент Ассоциации Сомелье Украины отметил: «Хороший кагор - вино KOBLEVO из линейки Bordeaux -«Кагор Кара-Баш» - это ароматное вино, в котором преобладают ноты свежих черных ягод, ягодного джема и черного шоколада, а вкус его ягодно-сливочный с шоколадной горчинкой в ​​послевкусии».

Мы выяснили у главного технолога винодельни как производят любимый украинцами кагор.

Татьяна Матвеева, главный технолог винодельни KOBLEVO:

«При изготовлении вина «Кагор KOBLEVO Кара-Баш» используют только спелый виноград красных европейских сортов с высоким содержанием сахара. Виноградную ягоду измельчают и подогревают до 65 градусов в специальных емкостях - термовинификаторах, дальше кагор готовят по специальной, разработанной нашими специалистами технологии, прописаной в наших технологических инструкциях. Кагор KOBLEVO Кара-Баш взял свое название от тюрков, которые в давние времена проживали на нашей территории и виноградные ягоды насыщенно-красного цвета называли «кара баш», что с тюркского переводится как «черная голова». Вино имеет темно красный цвет с рубиново-гранатовыми оттенками, многогранный фруктовый аромат с джемовым оттенком манит своей выразительностью, а насыщенный, полный с легкой бархатной терпкостью вкус, согревает каждой каплей и завораживает приятным, длительным послевкусием».

Сомелье рекомендуют открывать бутылку кагора за 20 минут до употребления - так аромат вина проявит себя во всей красе. Пить это вино нужно небольшими глотками, наслаждаясь каждой каплей. А чтобы вино не окислилось, сразу после употребления, бутылку нужно плотно закрыть пробкой. Сочетается кагор с фруктами, сырами, десертами и пасхальной выпечкой.

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Автор: Иван Бойко