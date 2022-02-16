В городах Украины впервые отметили новый государственный праздник - День единения.

Сине-желтые флаги в честь Дня единения сегодня подняли по всей стране. В Николаеве поднимали самый большой флаг области. Подняли флаг и в сквере Сергиевской площади в Харькове.

В Днепре триста флагов вывесили в окнах мэрии, вместе с ансамблем исполнили под открытым небом гимн Украины.

В Ивано-Франковске на площади Соборности в присутствии около тысячи человек военный оркестр исполнил гимн Украины. Минутой молчания почтили память павших и помолились за мир.

В Кропивницком День единения отметили патриотическим автопробегом.

С цепью единства и поднятием флага на 30-метровый флагшток отметил этот день Ужгород.

В Одессе 18-метровый флаг развернули на Воронцовском Маяке.

А в Киеве перед началом заседания Верховной Рады военный оркестр исполнил гимн и прошел мимо нардепов маршем. Флагами украсили Майдан Независимости, Главпочтамт и другие здания.

Также к празднику в соцсетях запустили флешмоб. В рамках челлендж нужно сделать фото с флагом Украины и поставить на фото тег #UAразом, а потом передать это задание другому человеку.

Напомним, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля Днем единения.

"Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильное, как никогда.... Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - отметил он.

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