Как поддержать ребенка, если его отец уехал на войну - читайте советы на УНИАН.

Из-за полномасштабной войны и всеобщей мобилизации в Украине десятки тысяч мужчин покинули свои семьи и ушли защищать родину. Всем родным тяжело переживать такую разлуку, но труднее всего приходится детям. УНИАН подскажет, как можно помочь ребенку пережить временное расставание с папой.

Как помочь ребенку пережить разлуку с отцом

Когда отец уходит на фронт, его часть заботы о ребенке должны взять на себя другие родственники, прежде всего - мама. Психологи рекомендуют чаще брать ребенка за руку, обнимать его и иметь с ним телесный контакт.

Ребенок должен чувствовать, что может доверять вам. Никогда не высмеивайте и не обесценивайте его переживания. Реагируйте на эмоции ребенка, даже на негативные, не оставляйте его наедине с миром. Если ребенок спросит, бывает ли вам страшно - честно ответьте, что бывает, но вы всегда будете его защищать.

Важно говорить с ребенком о войне и о том, почему отца нет дома - он защищает свою страну и свою семью. Дайте ребенку понять, что вы тоже скучаете по отцу и он не одинок в своих переживаниях.

Чтобы помочь ребенку справиться с чувством одиночества и беспомощности, займитесь с ними совместными делами. Например:

испеките пирожки;

посадите комнатные цветы;

выучите стих;

снимите видео для папы, напишите ему письмо на фронт или соберите посылку.

Помечтайте о том, что скоро всё изменится, отец вернется домой и у вас всё будет как прежде.

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