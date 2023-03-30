Юношу завалило лестничной клеткой, когда он почему-то решил подняться из подвала.

В результате удара РФ дронами-камикадзе в городе Ржищев Киевской области были разрушены два гражданских общежития и профессиональный лицей, погибли девять человек.

Как сообщает "Обозреватель", среди погибших-17-летний студент, два дежурных общежития, переселенка из Луганска. Многие люди не успели спуститься в подвал.

В результате "прилета" погиб 17-летний Роман Таран из села Шандра Киевской области. Он учился на 3 курсе в лицее, мечтал стать поваром. Парень успел спуститься в подвал, как узнали журналисты, но через некоторое время Роман почему-то решил подняться наверх. И когда он был на лестнице – произошел взрыв, лестничная клетка упала - парня завалило.

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Также в результате удара "Шахедами" погибли два дежурных общежития лицея - Наталья Пипченко и Наталья Нетреба.

Кроме того, жертвой атаки стала Татьяна Бердюгина, которая переехала в Киевскую область в 2014 году из Луганска.

Во время российского удара дронами-камикадзе по Ржищеву серьезно пострадала целая семья Горгуль. Глава семьи 36-летний Александр погиб, его жена Юлия и 11-летний сын получили тяжелые ранения. Их квартира полностью разрушена. Семья не успела спуститься в подвал, хотя собиралась туда, как рассказал сосед.

Атака "Шахедами" на Ржищев

Как сообщалось, в ночь на 22 марта в Ржищеве Киевской области в результате вражеской атаки беспилотниками-камикадзе иранского производства типа "Шахед" подверглись разрушениям два общежития и учебный корпус профессионального лицея.

Первоначально сообщалось о 3 погибших и 7 раненых. Позже в полиции уточнили, что погибли 9 человек, много пострадавших.

В ночь на 22 марта РФ запустила по Украине 21 "Шахед", 16 сбили наши силы ПВО.

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