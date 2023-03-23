Он положил свою жизнь, спасая пострадавших от атаки РФ.

В результате российской ночной атаки "Шахедами" на Ржищев Киевской области погиб водитель местной скорой помощи Сергей Медведенко.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Сергей был водителем в одной из бригад медиков, принимавших участие в ликвидации последствий российской атаки. У него осталось двое детей.

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"Ночная атака на Киевщину унесла жизнь водителя экстренной медицинской помощи. Медведенко Сергей Сергеевич, 1984 г. р. положил свою жизнь, спасая жизни других. Без отца остались двое детей", - говорится в сообщении Минздрава.

Трагедия в Ржищеве Киевской области

22 марта во время воздушной атаки по Украине российские дроны попали в два общежития и корпус профессионального лицея в Ржищеве. В Офисе генпрокурора сообщили, что среди погибших в результате ночной атаки российских оккупантов на Киевскую область - водитель скорой медицинской помощи, который приехал на вызов.

По состоянию на утро 23 марта известно о 9 погибших в результате атаки РФ на Ржищев.

В ночь на 22 марта РФ запустила по Украине 21 "Шахед", 16 сбили наши силы ПВО.

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