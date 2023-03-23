Глава Нацполиции Киевской области уточнил, кем оказался погибший человек.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) обновили трагическую статистику о погибших под завалами профессионального лицея в Ржищеве.

Там заявили, что по состоянию на 00:52 23 марта спасательные обнаружили тела 9-ти украинцев. Соответствующее сообщение пресс-служба ГСЧС опубликовала в Facebook.

Уже утром эту информацию подтвердил начальник ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире телеканала "Киев". Он уточнил, что погибла комендант лицея.

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"К сожалению, мы нашли последнее тело человека, о котором не было информации. Это комендант этого помещения, она погибла и стала 9-й жертвой этой российской террористической атаки на объекты гражданской инфраструктуры", - заявил Небитов.

Трагедия в Ржищеве - главное

Напомним, что 22 марта во время воздушной атаки по Украине российские дроны разрушили два общежития и корпус профессионального лицея в Ржищеве (Киевская область).

Известно, что с самого утра вчерашнего дня служба ГСЧС, полиция и медики работают на месте завалов. Сначала спасательные службы сообщили о 3 погибших в результате российского теракта, однако позже в полиции и ГСЧС констатировали об увеличении жертв до 8 человек. Печальная статистика до сих пор растет.

Напомним, что в ночь на 22 марта РФ запустила по Украине 21 дрон иранского производства "Шахед". 16 БПЛА удалось ликвидировать Силам противовоздушной обороны.

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