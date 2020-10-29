Минобразования ранее дало рекомендации, как восстанавливать обучение.

После каникул не все школьники вернутся за парты. Министерство образования и науки ранее дало рекомендации, как восстанавливать обучение.

Читайте такжеВ МОН рассказали, восстановится ли полноценное обучение в школах после каникул (видео)В зависимости от эпидситуации в регионе в Минобразования рекомендуют начальную школу максимально выводить на очное обучение, а старшие классы — на смешанное. Зато в "красной" карантинной зоне учиться советуют исключительно дистанционно, передает ТСН.

Впрочем, к рекомендациями министерства в областях прислушались по-разному. В "красных" Ивано-Франковске и Тернополе накануне вернулись за парты все ученики. В Чернигове за парты сели только ученики начальной школы, а старшеклассников перевели на дистанционку.

Еще с половина областных центров, тоже находятся в "красной" карантинной зоне ожидают разъяснения сверху, в каком формате начинать учиться с понедельника, 2 ноября.

Между тем столичные школьники, по решению киевских властей, в четверг, 29 октября, возвращаются после каникул за парты. Киев находится в "оранжевой" карантинной зоне.

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Автор: УНИАН