Изнасилование женщины полицейскими: житель Кагарлыка рассказал и о других преступлениях копов

24 мая в больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Житель Кагарлыка, где в ночь на 24 мая полицейские избили и изнасиловали женщину, которую они вызвали в роли свидетеля, рассказал и о других преступлениях местных правоохранителей.

Об этом он сообщил в комментарии ТСН.

Читайте такжеИзбиение и изнасилование в Кагарлыке: суд взял под стражу второго полицейского

По словам мужчины, уже бывшее руководство местной полиции закрывало открытые коллегами дела, требовало от сотрудников денежные средства за заправку служебных авто. Это, считает собеседник, могло стать причиной такого кадрового отбора.

При этом он подчеркнул, что жители городка уже боятся обращаться к местной полиции и даже сами выполняли их работу – дежурили иногда на улицах.

Собеседник рассказывает журналистам, что копы отказались расследовать дело о пытках неизвестными местного бизнесмена, то же сделали во время резонансного в Кагарлыке дела о нападении на сына фермера, которого взяли в заложники и требовали 40 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Двое сотрудников Кагарлыкского отделения полиции были задержаны. Они находятся в изоляторе временного содержания. Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения. Досудебное расследование осуществляет ГБР по фактам изнасилования.

По информации ГБР, в ночь на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Они также одевали на женщину противогаз, применяли наручники и стрелял из табельного оружия над ее головой. Сегодня, 26 мая, следователи ГБР сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции в изнасиловании и избиении женщины. Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Начальник одного из секторов отделения полиции подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram