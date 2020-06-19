В ГБР рассказали, сколько расследуют случаев пыток полицейскими

24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Заместитель директора ГБР Александр Бабиков утверждает, что хотя случаи пыток в полиции случаются, однако они не имеют такого массового характера, как это хотят представить.

Об этом он рассказал в интервью РБК Украина.

При этом он уточнил, что пытки в районных отделениях полиции «не такая уж и большая редкость».

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«Хотя я не сказал бы, что оно имеет такой массовый характер, как иногда нам пытаются показать», – заявил Бабиков.

По словам заместителя директора ГБР, с 285 подозреваемых сотрудников полиции в 2019 году только 9 были подозреваемыми по статьям о пытках.

В то же время в 2020 году объявлено о подозрении 262 полицейским за почти полгода, из них 9 – за пытки.

«Определенная проблема есть», – констатировал он.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава отделения.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

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