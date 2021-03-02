По словам министра юстиции, ремонт был сделан за счет средств, полученных за платные камеры.

Министр юстиции Денис Малюська показал снимки одной из камер киевского СИЗО – на них запечатлен интерьер до и после ремонта.

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«Немного Ада вам в ленту. Камера госучреждения «Киевский следственный изолятор» на 20 человек: до и после ремонта. Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе. Средства налогоплательщиков не тратились. Стоимость - 101 205 грн», - написал он в своей публикации в Facebook.

Он также напомнил, что сейчас каждый может «купить себе тюрьму под Киевом», соответствующий лот можно найти на Prozorro.

На снимках Малюськи можно видеть, что камера находилась в абсолютно аварийном состоянии. Пользователи в комментариях выражают недоумение по поводу того, что там действительно жили люди. Комментаторы также задаются вопросом, как изолятор был запущен до такого состояния, и понесет ли кто-нибудь за это ответственность.

Некоторые при этом выражают мнение, что ремонт в камере был проведен с нарушением нормативных актов. В частности – оборудование камер и карцеров должно монтироваться к стенам и полу. Острые углы и выступы оборудования следует закруглять.

Платные камеры в СИЗО: что известно

Постановлением Кабинета министров №305 от 22 апреля 2020 года введен экспериментальный проект относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины.

Платные камеры с улучшенными условиями содержания уже открыты в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском СИЗО.

В январе Малюська сообщил, что сумма поступлений от платных камер в следственных изоляторах уже превысила 2 млн гривень.

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Автор: Дмитрий Захаров