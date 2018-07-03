Украинского политзаключенного Гриба избили во время этапирования в Ростов-на-Дону - отец

Российские заключенные, узнавшие о статье обвинения украинца, также забрали у него все вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы.

Украинского политического заключенного Павла Гриба, похищенного российскими спецслужбами в Беларуси, избили во время этапирования из Краснодара в Ростов-на-Дону.

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Об этом сообщил его отец Игорь Гриб. «Два часа назад адвокат Марина Дубровина пробилась в СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали, по какой статье Паша обвиняется. Они забрали все вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы. Он остался в одних шортах и майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья не имеет», - сказал он.

«По словам Павла, такое отношение со стороны других заключенных будет и дальнейшем», - отметил отец политзаключенного.

Также он отметил, что один сильный удар в область живота может привести к разрыву обратной вены, как следствие - внутреннее кровотечение и смерть, никто не сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь.

«Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость. Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние его здоровья », - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, о задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По его словам, 24 августа в то время 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павла удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказались разрешить украинским врачам посещение и осмотр Павла в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

29 апреля 2018 года Октябрьский райсуд Краснодара продлил срок содержания Павла Гриба в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля.

Предварительные судебные слушания по делу Гриба состоятся 9 июля в закрытом режиме в Ростове-на-Дону.