По данным источников, правоохранители пока еще не имели возможности опросить Балуха.

Бывшего узника Кремля Владимира Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве без мобильного телефона и банковской карты. У него тяжелая травма головы, его оперируют.

Об этом «Украинской правде» сообщил источник.

По его данным, правоохранители пока еще не имели возможности его опросить.

Как рассказал «Крым.Реалии» депутат Верховной Рады, зампредседателя Междлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, Балуха избили с особой жестокостью.

«Это в районе «Гидропарка» произошло, ночью. Вчера, как вы знаете, годовщина была освобождения наших политузников. Они встретились, посидели, пообсуждали, ближе к полуночи стали расходиться. У меня других абсолютно нет версий, (кроме той), что его избили за проукраинскую позицию, потому что у него еще и футболка была такая очень яркая, казак нарисован. Но следствие в этом разберется. У него сломана ключица, сломана рука. То есть били его, раз он был без сознания, когда его нашли утром, с особой жестокостью. Он парень сам тоже не слабый. Тут ясно, что их было несколько человек», – сказал Чийгоз.

Избиение Балуха: что известно

Бывший российский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что Балуха сегодня ночью избили, он находится в тяжелом состоянии в больнице. Избитого Балуха нашли сегодня утром. У него сломаны рука и ключица. Угрозы его жизни нет.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий сообщил, что свидетели видели, что Балуха побила "русскоязычная компания" за замечание, сделанное им на украинском языке.

Балуха и Сенцова освободили год назад, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.

Владимир Балух: биография

Владимир Балух является уроженцем Крыма, после аннексии РФ полуострова – в 2014 году – отказался от российского гражданства.

В 2016 году был захвачен российскими силовиками в Крыму и с тех пор находился под наблюдением Кремля - ​​в тюрьмах РФ - как политзаключенный.

7 сентября 2019 года его вместе с другими 35 известными пленниками Кремля обменяли на 35 удержанных Украиной россиян. Тогда украинец рассказал журналистам, что собирается заниматься общественной деятельностью.

Владимир Балух принимал активное участие в акциях протеста против действий правоохранительных органов Украины.

31 августа стало известно, что Балух будет баллотироваться вместе с другим экс-политзаключенным Сущенко на местных выборах от партии «Европейская солидарность».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН