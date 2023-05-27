Сейчас всплеска подачи документов на вид на временное проживание в Польше эксперты не отмечают.

Власти Польши планируют отменить состояние эпидемической угрозы с 1 июля. Это означает, что визы и виды на жительство иностранцев автоматически продлевать больше не будут.

Эксперты миграционной платформы EWL объясняют, что делать тем гражданам Украины, которые приехали в Польшу до полномасштабного вторжения и находятся в стране по просроченным документам.

С марта 2020 года в Польше внедрена норма, которая продлевает действие национальных виз и видов на жительство на период эпидемической угрозы. Благодаря ей иностранцы, в том числе граждане Украины, могли оставаться в стране даже с просроченными документами. Однако с 1 июля, норма перестанет действовать. Изменения в спецзакон о помощи гражданам Украины в январе 2023 года предусматривают автоматическое продление документов на проживание для всех иностранцев, находящихся в Польше до 24 августа 2023 года. Поэтому, если с 1 июля в Польше отменят состояние угрозы эпидемии, украинские мигранты, которые не имеют статуса PESEL UKR и находятся в Польше от 14 марта 2020 года, могут легально находиться на территории Польши до 24 августа 2023 года.

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Если эти граждане Украины и в дальнейшем хотят остаться в Польше, они должны легализовать свое пребывание в стране до 24 августа 2023.

Это можно сделать тремя способами. Для продления основания легального пребывания в Польше хватит составить заявление о предоставлении вида о временном пребывании. Также можно получить визу. Еще одним альтернативным вариантом является выезд за пределы Шенгенской зоны на 90 суток и возвращение в Польшу в рамках безвизового движения.

Сейчас всплеска подачи документов на вид на временное проживание в Польше эксперты EWL не отмечают.

Проживание в Польше - важно знать

С 7 апреля в Польше вступили в действие некоторые изменения в закон об иностранцах, который в марте подписал президент Польши Анджей Дуда. Большинство из них касаются нелегального проживания иностранцев, а также процедуры их депортации в страны происхождения.