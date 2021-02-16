Этот новый учебник еще не издали, но он может попасть к украинским детям уже в следующем году.

В сети разразился скандал из-за нового учебника по истории Украины для восьмых классов. В учебнике обнаружили откровенную пропаганду "русского мира".

Об этом сообщается в сюжете "Сегодня".

Например, в книге сказано, что "Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь".

Как сообщается, это школьное пособие еще не напечатали и не издали, но оно может попасть к украинским детям уже в следующем году.

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Множество ошибок заметил профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко – один из восьми экспертов, предоставлявших рецензии на учебник. Особенно его возмутил отрывок о временах освоения Харьковщины и Сумщины в XVII веке: "Украинцы отправлялись туда на сезонные работы, охотиться, рыбачить, пасечниковать и так далее. Пространство осваивали путем приближенного к первобытным временам противостояния человека и природы".

По словам профессора, учебники даже на плагиат не проверили, а его там огромное количество: "Масса системных ошибок, масса фактологических ошибок. Этот учебник транслирует в головы учеников московские идеологемы "русского мира" и концепции "Новороссии", – рассказал Брехуненко.

Однако такого мнения придерживаются лишь два эксперта, читавшие будущие школьные учебники по истории. Но остальные шесть специалистов не заметили недостоверных фактов, поэтому Минобразования эти учебники рекомендует.

"Русские не основывали там городов. Они строили крепости для своих гарнизонов, где не было никаких городских жителей. Именно эти тезисы основания русскими украинских городов, а не крепостей из камня – эта тенденция известна со времен Советского Союза", – утверждает историк Александр Алферов.

После разразившегося скандала в Институте модернизации содержания образования, который и проводил конкурс, назначили дополнительную проверку.

Если же недостатков не обнаружат, книги все же могут попасть в школьные библиотеки.

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Автор: УНИАН