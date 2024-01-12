Человек с такой отсрочкой может пересекать государственную границу по наличию некоторых документов.

Некоторые военнообязанные в Украине могут получить отсрочку, в частности, если имеют родителей с инвалидностью.

Как объяснил юрист Андрей Топчий, в соответствии со ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат мобилизации лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

То есть, военнообязанный имеет право на отсрочку от мобилизации, если больше никто не может присматривать за его близкими родственниками с инвалидностью, например братьев или сестер.

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В то же время юрист пояснил, что право на выезд имеют лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность, а также документов, подтверждающих совместное проживание (их задекларированное или зарегистрированное место жительства (пребывания) совпадает с задекларированным или зарегистрированным местом жительства (пребывания) их родителей или родителей жены (мужа).

Лицо имеет право на выезд, если имеет отца или мать с инвалидностью и проживает с ними по одному адресу. Для пересечения границы требуется:

свидетельство о рождении военнообязанного;

пенсионное удостоверение инвалида;

паспорта с общим адресом регистрации.

Также в последнее время на границе требуют отсрочку с ТЦК, проставленную в соответствующем военно-учетном документе.

Мобилизация в Украине - последние новости

В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что военные просят мобилизовать еще до 500 тысяч граждан Украины. Позже в Верховную Раду Кабинет министров подал законопроект о мобилизации, в котором предусматривалось усиление мобилизационных мероприятий. Потом стало известно, что в документе есть много спорных моментов.

11 января сообщалось, что правительство проголосовало за отзыв законопроекта. В этот же день появилась информация, что Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию проекта закона о мобилизации.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий предупреждал, что если граждане нашей страны в тылу не поймут, что мобилизация необходима, то наша Родина может исчезнуть.

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