Все ходатайства стороны обвинения отклонены.

В Италии кассационный суд оставил в силе оправдательный приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Об этом в Facebook сообщил активист украинской общины в Италии Олесь Городецкий, который присутствовал на оглашении решения суда.

"В деле Маркива поставлена точка. Все иски отклонены. Решение Миланского суда оставили в силе", - написал он.

Дело Маркива: что известно

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Роккелли и русского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

Читайте такжеПостановление об отстранении от работы невакцинированных украинцев обжалуют в ОАСК12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения. Решение было обжаловано в апелляционном порядке.

В ноябре 2020 года Маркива оправдали, а на следующий день он вернулся в Украину.

11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива по делу о якобы "убийстве двух человек в Донецкой области". По словам директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, РФ хочет ограничить передвижение Маркива в других странах.

Министерство иностранных дел Украины считает ничтожным постановление Следственного комитета Российской Федерации о выдвижении "обвинения" Маркиву в убийстве и объявлении его в международный розыск.

Кассационный суд Италии получил к рассмотрению апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Милана оправдать Маркива.

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Автор: Антонина Доломанжи