Дипломаты подчеркивают, что Следственный комитет России в очередной раз прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов.

Министерство иностранных дел Украины считает ничтожным постановление Следственного комитета Российской Федерации о выдвижении "обвинения" старшему сержанту Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в убийстве и объявлении его в международный розыск.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко.

"Считаем, что постановление Следственного комитета РФ относительно выдвижения "обвинения" военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в убийстве и объявления его в международный розыск является ничтожным", - говорится в комментарии.

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Как заявил Николенко, Следственный комитет России в очередной раз прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов. "Это касается и вопроса использования Интерпола для политически мотивированных преследований", - отметил пресс-секретарь.

В этой связи он уверяет, что МИД Украины в полной мере выполнит свои функции и обеспечит защиту прав и интересов граждан Украины.

Дело против Маркива: что известно

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что Национальное центральное бюро Интерпола в Украине направило в Генеральный секретариат Интерпола информацию о возможной провокации со стороны РФ о намерении объявить старшего сержанта НГУ Виталия Маркива в международный розыск, что противоречит уставу организации, поскольку обвинения являются необоснованными и политически ангажированными.

В частности, говорилось, что обнародование в открытых источниках информации намерения Следственного Комитета РФ объявить старшего сержанта НГУ Виталия Маркива в международный розыск с использованием инструментов Интерпола противоречит ст.3 Устава организации и нарушает правила обработки информации, поскольку обвинения Маркива являются необоснованными и политически ангажированными.

Кто такой Виталий Маркив

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Роккелли и российского переводчика Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Решение было обжаловано в апелляционном порядке. 3 ноября 2020 года Маркив был оправдан, а на следующий день он вернулся в Украину.

11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива по делу о якобы "убийстве двух человек в Донецкой области".

Директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что РФ хочет ограничить передвижение Маркива по другим странам.

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Автор: Виталий Саенко