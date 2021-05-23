Жалобы подали Генеральная прокуратура Милана и семья Роккелли.

Кассационный суд Италии получил к рассмотрению апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Милана оправдать нацгвардейца Виталия Маркива, который обвинялся в убийстве журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова.

Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook в субботу, 22 мая.

По его информации, в ближайшее время ожидаются новости о рассмотрении дела в Кассационном суде - высшей судебной инстанции Италии, в переди - кассационный процесс и юридические баталии.

Жалобы подали Генеральная прокуратура Милана и семья Роккелли.

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Дело Маркива: что известно

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения. Решение было обжаловано в апелляционном порядке.

3 ноября 2020 года Маркив был оправдан, а на следующий день он вернулся в Украину.

11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива по делу о якобы "убийстве двух человек в Донецкой области". По словам директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, РФ хочет ограничить передвижения Маркива по другим странам.

Министерство иностранных дел Украины считает ничтожным постановление Следственного комитета Российской Федерации о выдвижении "обвинения" Маркиву в убийстве и объявлении его в международный розыск.

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Автор: Денис Прядко