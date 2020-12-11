Российский суд решением о заочном аресте нацгвардейца Виталия Маркива хочет ограничить его передвижение по другим странам с целью выдачи РФ.
Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook.
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"Свежая информация о намерении следственных органов страны-агрессора РФ заочно его (Маркива) арестовать по обвинению якобы в умышленном убийстве - ст. 105 УК РФ. Скорее всего, речь идет об обвинении в смерти гражданина РФ Миронова, погибшего вместе с фотокорреспондентом Андреа Роккелли, за что нашего гвардейца судила и оправдала уже итальянская Фемида», - отметил он.
По убеждению Шевченко, таким образом Россия хочет ограничить его передвижения по другим странам, поставив нашего гвардейца под угрозу задержания в других юрисдикциях и потенциальной выдачи.
"Это недопустимо, и это лишнее свидетельство причастности страны-агрессора РФ к информационно-психологической операции по задержанию и суду над Виталием в Италии", - подчеркнул представитель МВД.
История нацгвардейца Виталия Маркива
- Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.
- 12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива до 24 лет заключения.
- 20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидался весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.
- В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.
- 24 октября на предыдущем заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.
- С ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.
- 4 ноября Маркив вернулся в Киев.
- 11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива по делу о якобы "убийстве двух человек в Донецкой области".
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