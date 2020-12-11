Такое решение российского суда является очередным свидетельством причастности страны-агрессора РФ к информационно-психологической операции по задержанию и суду над Маркивым в Италии.

Российский суд решением о заочном аресте нацгвардейца Виталия Маркива хочет ограничить его передвижение по другим странам с целью выдачи РФ.

Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook.

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"Свежая информация о намерении следственных органов страны-агрессора РФ заочно его (Маркива) арестовать по обвинению якобы в умышленном убийстве - ст. 105 УК РФ. Скорее всего, речь идет об обвинении в смерти гражданина РФ Миронова, погибшего вместе с фотокорреспондентом Андреа Роккелли, за что нашего гвардейца судила и оправдала уже итальянская Фемида», - отметил он.

По убеждению Шевченко, таким образом Россия хочет ограничить его передвижения по другим странам, поставив нашего гвардейца под угрозу задержания в других юрисдикциях и потенциальной выдачи.

"Это недопустимо, и это лишнее свидетельство причастности страны-агрессора РФ к информационно-психологической операции по задержанию и суду над Виталием в Италии", - подчеркнул представитель МВД.

История нацгвардейца Виталия Маркива

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива до 24 лет заключения.

20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидался весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

24 октября на предыдущем заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.

С ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

4 ноября Маркив вернулся в Киев.

11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива по делу о якобы "убийстве двух человек в Донецкой области".

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Автор: Константин Гончаров