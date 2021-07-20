Активисты требуют прекратить преследование невиновных, обвиняемых по делу об убийстве Павла Шеремета.

В Киеве возле Министерства внутренних дел проходит акция "Ищите настоящих убийц!" по случаю пятой годовщины убийства журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, подходы ко входу в МВД на улице Богомольца, 10 перекрыты правоохранителями, которые тщательно проверяют личные вещи всех лиц, следующих на митинг. В частности, служащие Национальной полиции проверяют, чтобы у активистов не было при себе никаких запрещенных предметов.

По состоянию на 19:00 участие в акции принимает около 100 человек.

Участники митинга напротив МВД установили транспарант со своими требованиями. Они требуют прекратить преследования невиновных, обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса") и военную медсестру Яну Дугарь.

Кроме того, активисты требуют провести внутреннее расследование в Национальной полиции и наказать ответственных за фальсификацию дела, а также передать дело другим органам досудебного расследования.

Справка УНИАН. Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполіції заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко