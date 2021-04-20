Михаил Зубчук / фото tsn.ua
В Виннице 10 дней ищут без вести пропавшего парня – 23-летнего Михаила Зубчука.
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«Парень возвращался после дня рождения и внезапно исчез на глазах знакомых и друзей», – говорится в сюжете.
Сообщается, что Михаил – единственный сын у матери, которая сейчас борется с онкологией. Женщина уверена, что парень не мог ее оставить.
В Виннице уже 10 дней продолжаются поиски 23-летнего парня
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