Полученную от предателя информацию оккупанты использовали для планирования первичных и повторных ракетных обстрелов Днепропетровской области.

В Никопольском районе Днепропетровской области разоблачили мужчину, который за деньги служил корректировщиком огня у российских оккупантов.

Во время осмотра у него обнаружен и изъят мобильный телефон, который использовался для противоправной деятельности, говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в период с февраля по июнь этого года мужчина за обещанное денежное вознаграждение систематически передавал представителям РФ с помощью мессенджеров Viber и Telegram информацию о расположении объектов критической инфраструктуры, военных объектов, личного состава и позиций ВСУ, перемещении военной техники на территории города Запорожья и Днепропетровской области.

Также он предоставлял информацию о результатах уже осуществленных обстрелов таких объектов. Полученная от подозреваемого информация использовалась россиянами для планирования первичных и повторных ракетных обстрелов таких объектов.

Мужчине сообщено о подозрении по факту государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 5 июля СБУ задержала корректировщика обстрелов российских оккупантов в Харьковской области.

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