По результатам исследования, эффективность вакцины возрастала до 81,3%, когда вторую дозу вакцины вводили через 12 недель после первой.

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) с 4 до 12 недель.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

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Отмечается, что по результатам исследования, опубликованным в медицинском журнале The Lancet, эффективность вакцины AstraZeneca возрастала до 81,3%, когда вторую дозу вакцины вводили через 12 недель после первой.

Благодаря таким выводам ряд стран мира изменил интервалы прививки вакциной AstraZeneca.

«Опираясь на опыт этих стран, в Украине Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики также одобрила рекомендации увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) с 4 до 12 недель», - сказано в сообщении.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Справка УНИАН.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

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Автор: Игорь Орел