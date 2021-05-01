Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) с 4 до 12 недель.
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
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Отмечается, что по результатам исследования, опубликованным в медицинском журнале The Lancet, эффективность вакцины AstraZeneca возрастала до 81,3%, когда вторую дозу вакцины вводили через 12 недель после первой.
Благодаря таким выводам ряд стран мира изменил интервалы прививки вакциной AstraZeneca.
«Опираясь на опыт этих стран, в Украине Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики также одобрила рекомендации увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) с 4 до 12 недель», - сказано в сообщении.
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Справка УНИАН.
24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
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