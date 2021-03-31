Под суд попали анестезиолог, а также двое его коллег, которые внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти.

В Киеве будут судить анестезиолога Национального института рака из-за смерти пациентки.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, в Голосеевский районный суд г. Киева направлен соответствующий обвинительный акт.

Согласно материалам следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые несовместимы при одновременном введении. Это привело к резкому ухудшению состояния здоровья женщины и в дальнейшем к ее смерти.

"Для сокрытия последствий ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей, двое других медработников - лечащий врач умершей пациентки и врач-патологоанатом, которые проводили вскрытие ее тела, вступив в преступный сговор между собой, внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти этой женщины", - говорится в сообщении.

Эти факты были выявлены во время негласных следственных (розыскных) действий, проведенных по другому уголовному производству, а в дальнейшем подтверждены судебно-медицинской экспертизой и следственными действиями.

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Действия врача, который проводил анестезиологическое обеспечение операции, квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие халатного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного). Лечащего врача и врача-патологоанатома - по ч. 3 ст. 358 УК Украины (составление работником юридического лица независимо от формы собственности, который не является должностным лицом, заведомо поддельных официальных документов, удостоверяющих определенные факты, имеющие юридическое значение, по предварительному сговору группой лиц).

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Автор: Светлана Закелова