16 апреля в Гааге стартовали "Игры непокоренных" – международные соревнования для военных и ветеранов, которые получили травмы на войне.

Украина завоевала первое "золото" на "Играх непокоренных" (Invictus Games) в Гааге.

Об этом сообщает украинская сборная в Facebook.

"У нас первая медаль... Родион Ситдиков завоевал "золото" в толкании ядра с результатом 9,46 м", - говорится в сообщении.

Кроме того, "серебро" и "бронзу" в первый соревновательный день Украине принесли Артем Лукашук и Иван Герецун в прыжках в длину.

Результат Лукашука - 5,20, Герецуна - 5,10 м.

16 апреля в Гааге стартовали "Игры непокоренных" – международные соревнования для военных и ветеранов, которые получили травмы на войне. Они начались овациями в адрес украинской команды. Слова поддержки прозвучали из уст премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Лозунг сборной звучит так: вся Украина-Invictus!

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к команде сказал: "Не так важно, сколько медалей вы завоюете, потому что все вы и есть наше золото!"

В составе украинской сборной - большинство нынешних военнослужащих. Все они вернулись на службу после 24 февраля, хотя по состоянию здоровья могли уже этого не делать. Участие в "Играх непокоренных" принимают 19 стран. Наши спортсмены-защитники будут соревноваться с ветеранами и военнослужащими из стран - членов НАТО и партнеров Альянса.