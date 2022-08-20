Адвокат раскрыл детали.

Военнообязанные в Украине могут получать повестку повторно, рассказал юрист Ростислав Кравец.

Об этом пишут "Факты".

"Конечно, повторные повестки могут присылаться, если лицо при определенных обстоятельствах ее не получило. Повторную повестку могут направить как для уточнения данных призывника, так и для прохождения ВЛК, чтобы выяснить пригодность к службе", - рассказал он.

По словам эксперта, повторные повестки могут направлять в случае, если вручить ее первый раз не удалось, либо же мужчина не явился в военкомат после получения.

За уклонение от мобилизации или неявку в военкомат в Украине предусмотрена уголовная и административная ответственность, напоминает Кравец. Речь идет штрафе либо лишении свободы на срок 3-5 лет.

"Однако даже уплата штрафа или арест не освобождают военнообязанного от мобилизации", - подчеркнул юрист, добавив, что даже при осуждении по ст. 336 Уголовного кодекса военнообязанные все равно могут подлежать мобилизации и повторно получить соответствующие повестки.

Ранее украинцам объяснили некоторые детали относительно мобилизации. В частности, по словам начальника Управления персонала штаба Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, вручение повестки гражданину Украины в любом месте, не запрещенном законом, не означает мгновенного призыва в армию. Оно необходимо в первую очередь для того, чтобы человек встал на воинский учет.

Как писал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. На период действия военного положения мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны.