Буржуйки по заказу президента ФК "Рух" Григория Козловского выполнили на Львовском носочном кооперативе.

Президент клуба продолжает свою волонтерскую деятельность. На минувшей неделе Григорий Козловский передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций. В этот раз за средства президента "Движения" изготовили полтысячи буржуек, которые уже вскоре отправятся на передовую.

Григорий Козловский, президент ФК "Рух":

"Лето закончилось, поэтому нам нужно готовиться к зиме. Понимаем, что боевые действия продлятся в холодное время года. Нам нужно сделать все, чтобы наши славные защитники и защитницы Украины имели возможность находиться в тепле. Они должны беречь свое здоровье и сохраняли здоровый дух, чтобы бить орков и гнать их в оркостан.

Владелец Львовской носочной кооперативы Петр Соболь разработал методику изготовления буржуек, легко перевозимых по разным позициям в легковом автомобиле. Мы бы хотели поделиться этим опытом с другими волонтерами. По состоянию на сегодняшний день мы уже приобрели таких 500 буржуек. Если делать такую буржуйку из новых материалов, то ее стоимость составит около 9000 гривен. Петр нашел возможность, чтобы делать это за 3200 гривен. Это в три раза дешевле.

Также на этой буржуйке наши ребята смогут вскипятить воду, приготовить горячую еду. У этих буржуек прямая тяга. Это сделано для того, чтобы угарный газ не попал в помещение, где будут находиться наши военные, ведь многие такие буржуйки будут расположены ниже уровня земли. Следовательно, в плане безопасности это правильное рабочее решение. Таким образом, хотели бы выразить благодарность нашим славным защитникам и защитницам. Нам нужно обязательно победить заклятых и ненавистных орков, чтобы как можно быстрее их прогнать с нашей святой земли".

Буржуйки по заказу президента ФК "Рух" Григория Козловского выполнили на Львовском носочном кооперативе.

Петр СОБОЛЬ, владелец Львовской носочной кооперативы:

"Мы не останавливали деятельность нашего предприятия с начала полномасштабной войны в Украине. В основном мы специализируемся на изготовлении носков, поэтому наша продукция с первых дней боевых действий была востребована военными. Но кроме этого был запрос от волонтеров на буржуйки. Мы договорились с Львовэлектротрансом. Они нам отдали старые демонтированные опоры и именно из них была изготовлена первая партия буржуек, которые уже в марте были на передовой, сейчас, поскольку мы снова заходим в период холодов, снова нужно возобновлять производство буржуек, имеем уже определенные наработки. для наших защитников и защитниц, чтобы они могли чувствовать себя в определенном комфорте насколько это возможно.

Такую буржуйку, которую мы производим, можно унифицировать на позициях. Мы ее специально не наращивали разными дополнительными агрегатами. Можно дополнительно по бокам сделать "уши" для просушки вещей. Но это нужно делать уже на месте, ведь в противном случае это усложняет транспортировку. Каждый уже себе сможет модернизировать буржуйку, как себе захочет на месте дислокации".

Стоит отметить, что это уже не первая благотворительная помощь президента футбольного клуба "Рух". Ранее средствами Григория Козловского на нужды ВСУ уже было приобретено 250 артиллерийских планшетов, 2 многофункциональных учебных комплексов, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также было капитально отремонтировано 15 автомобилей.