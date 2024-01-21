Городские власти в Запорожье придумали, как избежать напряжения между военнообязанными и представителями ТЦК.

В Украине снова усиливают мобилизацию. Инициативы в благодарственных регионах уже демонстрируют немалую результативность.

Как говорится в материале ТСН.ua, инициатива должностных лиц городского совета вместе с представителями ТЦК ходить по квартирам в Запорожье дала свои первые результаты. Первый заместитель городского головы Александр Власюк раскрыл, как именно усовершенствовали эту процедуру.

По словам чиновника, в городе увеличено количество групп, работающих в направлении оповещения населения. Представители ТЦК во время таких обходов выписывают не боевые повестки, а те, по которым мужчина обязан уточнить учетные сведения в ТЦК.

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"В соответствии с решением исполнительного комитета мы сначала сформировали 15 рабочих групп, а по состоянию на сейчас их уже 28. представители городского совета работают вместе с работниками ТЦК в семи районах города. Начиная с 29 ноября, мы вместе с ТЦК обошли более 25 тысяч адресов горожан. Кроме этого, теперь наши совместные группы выходят работать и на улицах", - говорит Власюк.

Уже есть утвержденный график работы. Группы работают с понедельника по пятницу, но планируют еще и в субботу. Накануне изменений в мобилизационном законодательстве, горожане откровенно говорят, что не понимают того, как мобилизация будет проходить дальше.

"Процесс оповещения в городе проходит спокойно, готовимся к запланированным изменениям в законодательстве", - говорит Власюк и уточняет, что именно повестки выдают именно представители ТЦК, а работники городского совета присутствуют ради того, чтобы нивелировать возможные конфликты.

Усиление мобилизации - какие изменения ожидаются

Как отмечает ТСН, на доработке в правительстве находится законопроект, который предлагает ужесточить некоторые нормы мобилизации. Например, тех, кто отказывается от медицинского освидетельствования, предлагают наказывать 3 годами тюрьмы. Кроме того, законодатели предлагают ввести штрафы от 153 тыс грн. до 204 тыс. грн. за нарушение мобилизационного законодательства.

Мобилизация в Украине - последние новости

Владимир Зеленский в конце 2023 года сказал, что военные попросили дополнительно мобилизовать еще до 500 тысяч граждан Украины. Впоследствии в парламент правительство подало проект закона, в котором было прописано усиление мобилизационных мер, но в документе нашли много "ляпов". Кабмин законопроект отозвал. Министерство обороны уже разработало новую редакцию проекта закона о мобилизации.

Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов затем заявил, что невозможно даже представить себе, что наше государство сможет обойтись без мобилизационных мер. Он подчеркнул, что нехватка личного состава в рядах войск Украины ощутима.

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