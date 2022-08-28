В Одесскую область привезли арбуз из временно оккупированной Херсонщины. Мужчина вез его 8 дней и преодолел 900 километров. Настоящий херсонский арбуз продали на аукционе с 2 тысячи гривень.
Об этом в Facebook рассказала журналистка Ольга Годовенко.
Херсонец, который привез арбуз в Южный, рассказал, вместо прямого пути в 170 километров ему пришлось преодолеть 900. Он стоял в очередях на блокпостах и потратил на дорогу 8 дней.
"Этот арбуз - символ того, что в следующем году их здесь в Южном будет много. За Херсон, за победу!",- подчеркнул мужчина.
Арбуз решили продать. Среди местных устроили аукцион. Один человек отдал за херсонский арбуз 2 тысячи гривень. Эти деньги пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины.
Ранее УНИАН уже сообщал, что херсонские партизаны пришли к оккупантам и оставили им "послание".