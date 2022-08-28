Мужчина проехал 900 километров, стоял в очередях на блокпостах, однако все же добрался до Одесской области и привез арбуз.

В Одесскую область привезли арбуз из временно оккупированной Херсонщины. Мужчина вез его 8 дней и преодолел 900 километров. Настоящий херсонский арбуз продали на аукционе с 2 тысячи гривень.

Об этом в Facebook рассказала журналистка Ольга Годовенко.

Херсонец, который привез арбуз в Южный, рассказал, вместо прямого пути в 170 километров ему пришлось преодолеть 900. Он стоял в очередях на блокпостах и потратил на дорогу 8 дней.

Відео дня:

"Этот арбуз - символ того, что в следующем году их здесь в Южном будет много. За Херсон, за победу!",- подчеркнул мужчина.

Арбуз решили продать. Среди местных устроили аукцион. Один человек отдал за херсонский арбуз 2 тысячи гривень. Эти деньги пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что херсонские партизаны пришли к оккупантам и оставили им "послание".

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