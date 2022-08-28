Активисты обнародовали список локаций, которые захватили вражеские войска.

В оккупированном Херсоне местные патриоты наведались на локации, которые россияне используют в собственных целях.

На зданиях и рядом с ними партизаны оставили "послания" оккупантам в виде украинской символики и лозунга "Слава Украине!". Об этом сообщает местный Телеграм-канал.

По данным активистов, речь идет о следующих объектах:

Відео дня:

школа №41;

школа №4;

лицей Искусств;

здание бывшего управления ГАИ МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, накануне херсонские партизаны показали результаты ночного "рейда" по городу.

Ранее житель Херсона рассказал, что в городе больше всего боятся возможности повторной оккупации города россиянами после его освобождения украинской армией. "Люди очень боятся. Они очень хотят, чтобы ВСУ освободили Херсон и смогли его удержать. Люди боятся, что если Херсон освободят без должной подготовки и не смогут удержать город, то если россияне во второй раз зайдут, начнется резня. Этого люди очень боятся", - признался мужчина.

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