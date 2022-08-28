Херсонцы ждут освобождения города / фото ua.depositphotos.com

В оккупированном Херсоне местные патриоты наведались на локации, которые россияне используют в собственных целях.

На зданиях и рядом с ними партизаны оставили "послания" оккупантам в виде украинской символики и лозунга "Слава Украине!". Об этом сообщает местный Телеграм-канал.

По данным активистов, речь идет о следующих объектах:

Відео дня:
  • школа №41;
  • школа №4;
  • лицей Искусств;
  • здание бывшего управления ГАИ МВД Украины.

Фото херсон2 28 августа 2022
Фото херсон2 28 августа 2022
Фото херсон2 28 августа 2022
Фото херсон2 28 августа 2022
Фото херсон2 28 августа 2022

Как сообщал УНИАН, накануне херсонские партизаны показали результаты ночного "рейда" по городу.

Ранее житель Херсона рассказал, что в городе больше всего боятся возможности повторной оккупации города россиянами после его освобождения украинской армией. "Люди очень боятся. Они очень хотят, чтобы ВСУ освободили Херсон и смогли его удержать. Люди боятся, что если Херсон освободят без должной подготовки и не смогут удержать город, то если россияне во второй раз зайдут, начнется резня. Этого люди очень боятся", - признался мужчина.

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