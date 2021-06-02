В Харькове Национальная полиция провела обыски в элитарном салоне мебели «Венеция». Правоохранители расследуют дело, связанное с мошенничеством в особо крупных размерах, пишет Depo.ua.

Обыски проводились в элитном мебельном салоне по адресу ул. Культуры, 12 и офисном помещении по ул. Ярослава Мудрого, 33.

Как сообщают источники журналистов в правоохранительных органах, в 2020 году один из клиентов салона заплатил несколько тысяч евро за мебель, однако ее не получил. Деньги ему тоже не вернули, а на телефонные звонки не отвечали. В материалах уголовного производства всплывают подставные лица и поддельные документы.

Обвинения в мошенничестве в адрес Кучко звучат не впервые. Ранее связанные с ним компании ЧП «Тачберг», ЧП «Карго Тренд» и ЧП «Техно Канстракшен» обвиняли в схожих действиях. Компании брали предоплату, однако товары не поставляли и деньги клиентам не возвращали. Хозяйственный суд Харькова встал на сторону обманутых клиентов.

По информации СМИ, по подозрению в мошенничестве (ч.3 ст.190 УК) Слободской отдел полиции ГУ НП в Харьковской области ведет уголовное производство №12020220000001084 от 03.09.2020.

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Автор: Григорий Бондарь