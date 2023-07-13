Сначала мужчине дали условный срок, однако потом его изменили на реальный.

В Харькове к 3 годам заключения приговорен 28-летний местный житель за уклонение от мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что в январе мужчина под личную подпись получил повестку, в которой была указана дата прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Никаких заявлений или жалоб относительно проблем со здоровьем или оснований, которые могут стать причиной для уклонения от призыва по мобилизации со стороны мужчины не поступало.

"В дальнейшем мужчина, будучи военнообязанным и годным к военной службе, не имея права на отсрочку, не прибыл в центр, о причинах своего неприбытия не сообщил, чем проигнорировал повестку и уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации", - говорится в сообщении.

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Приговором Коминтерновского районного суда он был приговорен к 3 годам заключения и на основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания назначенного наказания сроком на 2 года.

Прокурор подал апелляционную жалобу на этот приговор на основании несоответствия назначенного судом наказания степени тяжести уголовного правонарушения.

Харьковский апелляционный суд жалобу прокурора удовлетворил, отменив приговор районного суда, и назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с его реальным отбыванием.

Указанный приговор вступил в законную силу.

Другие новости о мобилизации в Украине

В Украине действие военного положения и всеобщую мобилизацию продлили до 18 августа 2023 года.

В январе повестку вручили мэру Броваров Игорю Сапожку и присутствующим на горисполкоме мужчинам.

В начале июля повестки раздали депутатам Львовского облсовета.

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