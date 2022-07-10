Еще два человека за прошедшие сутки получили ранения.

В результате вражеских обстрелов в Харьковской области погибла 20-летняя девушка.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов.

Он отметил, что в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Богодуховский, Чугуевский, Харьковский районы области.

Так, в Изюмском районе, Донецкой громаде, из-за обстрелов трижды возникали пожары на открытых территориях. Госпитализирован мужчина 48 лет.

В Чугуевском районе в результате обстрела за пределами населенного пункта горела трава и хвойная подстилка, а также поле с пшеницей на площади 0,1 га.

Тем временем в пгт.Печенеги в 21 час в результате обстрела загорелся частный дом.

"К сожалению, 20-летняя женщина погибла. Ранена и госпитализирована 42-летняя женщина", - добавил он.

В Богодуховском и Харьковском районах, по его словам, также были возгорания на открытых территориях и складских помещений.

Как сообщал УНИАН, вчера утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из жилых районов Харькова.

Российские захватчики выпустили, предположительно, баллистическую ракету "Искандер", в результате разрушений подверглись два дома, среди пострадавших есть 12-летний ребенок.

Вас также могут заинтересовать новости: