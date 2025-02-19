По мнению политического аналитика Андрея Золотарева, ВСП в нынешнем виде находится под значительным влиянием грантовых структур, что подрывает принцип верховенства права.

Проведение выборов главы Высшего совета правосудия (ВРП), которые должны состояться завтра, стало предметом широкой дискуссии среди экспертов и представителей юридического сообщества. Многие специалисты считают, что поспешность в этом процессе может негативно сказаться на независимости судебной системы Украины.

По мнению политического аналитика Андрея Золотарева(comments.ua), ВРП в нынешнем виде находится под значительным влиянием грантовых структур, что подрывает принцип верховенства права. Несмотря на сокращение финансирования донорских организаций, таких как USAID, и изменение внешнеполитической конъюнктуры США, грантовые структуры стремятся закрепить контроль, используя оставшиеся рычаги влияния.

"Проведение выборов главы ВРП в текущих условиях может закрепить внешнее управление судебной системой. Украине необходима глубокая реформа этого органа для восстановления независимости правосудия", — отметил Золотарев.

Видео дня

Эксперт подчеркивает, что контроль над ВРП имеет ключевое значение, поскольку данный орган вносит представления о назначении судей, рассматривает дисциплинарные жалобы и принимает решения о несовместимости должностей. Таким образом, контроль над ВРП фактически означает возможность влиять на формирование судейского корпуса и принятие ключевых решений в судебной системе Украины.

В связи с этим Золотарев предлагает следующий план действий: