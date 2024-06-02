Местные жители сообщают о поврежденном имуществе и овощах.

На Черниговщине вечером прошел ливень с градом, размер которого достигал куриного яйца. Как сообщает корреспондент УНИАН, больше всего непогода задела Менскую общину - видео ливня и града обнародовало местное медиа "Менщина".

"После безумной жары днем сейчас ливень и град, который иногда достигал размера с куриное яйцо... Что будет с овощами?", - говорится в заметке.

В комментариях местные жители сообщают о поврежденных в результате непогоды крышах и даже стеклах автомобилей.

В то же время черниговские синоптики на 2 июня прогнозировали в регионе грозы и местами кратковременный дождь.

Новости о погоде

Синоптик предупредила, где завтра будет жара. 3 июня в Украине ожидается жаркая погода. Жарче всего будет на востоке, юге и в большинстве центральных регионов - днем там прогнозируют от +26 до +32 градусов.

Дожди и грозы завтра наиболее вероятны в западных и северных областях Украины, при грозе возможны сильные ливни и шквалы.

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